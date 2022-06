Deputado diz que obras na orla devem respeitar critérios científicos 

Foto: Orlando Kissner/Alep

“Não somos contra a engorda da praia de Matinhos, nem contra o desenvolvimento do nosso litoral. Mas ela precisa ser feita com atenção aos critérios científicos”, disse o deputado Goura (PDT), em pronunciamento feito, nesta segunda-feira (27), no Plenário da Assembleia Legislativa.

O deputado disse ter críticas e questionamentos sobre a maneira que a realização das obras de recuperação da orla de Matinhos conduzida pelo Governo Ratinho Junior.

“O governador deveria pegar um estudo que foi feito na gestão passada, para a qual ele trabalhou, que é o Plano de Desenvolvimento Sustentável do Litoral, o PDS Litoral” disse. “Foram muitos debates para se ter uma política pública de sustentabilidade real para o nosso litoral”, comentou a respeito do PDS Litoral. “Parece que o que prevalece, nessa pressa imposta para o início das obras, é o calendário eleitoral”, criticou.

Segundo o deputado, a partir do PDS Litoral, pode se dizer que há uma falha do governo atualmente na maneira como se aplicam os recursos destinados para essas obras. “Temos críticas e questionamentos sobre a maneira como está sendo feito o investimento de quase R$ 600 milhões para orla de Matinhos e sobre as prioridades para o Litoral Paranaense.”