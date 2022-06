O Campeonato Português de futebol é uma competição que está um degrau abaixo das principais ligas nacionais europeias. Todavia, os Portugal Primeira Liga palpites oferecem boas oportunidades para os apostadores. Neste texto, além de entendermos os principais fatores, ajudaremos você a conhecer caminhos para vencer apostas nesta competição com maior facilidade.

O principal caminho é apostar nos Três Grandes

É muito difícil discutir sobre o futebol português sem falar sobre os chamados “Três Grandes”, que são as equipes mais vitoriosas do país: Benfica, Porto e Sporting. Para dimensionar o tamanho do domínio que essas três equipes exercem no futebol local, em apenas 2 edições entre as 87 disputadas houve um vencedor que não foi uma destas equipes.

O Benfica possui 37 títulos da liga, o Porto ganhou em 29 oportunidades, enquanto o Sporting é o terceiro maior vencedor com 19 conquistas. Tamanho domínio mostra que o domínio dessas equipes é constante, onde a alternância passa apenas por estes três, sem qualquer previsão desta hegemonia ser rompida.

Por isso, dificilmente fará sentido dar palpites na Primeira Liga de Portugal contra uma dessas 3 equipes em partidas contra as demais. Tomando a edição 2021/2022 como exemplo, o Porto foi campeão com apenas 1 derrota em 34 partidas disputadas, quando já estava com o título praticamente assegurado. Já o Sporting e o Benfica foram derrotados em 3 e 6 oportunidades respectivamente.

Apostas em handicap nos grandes favoritos são uma boa alternativa

Ainda usando o exemplo da última edição da Primeira Liga, destacamos que o Porto e o Sporting só não balançaram a rede em um jogo cada, enquanto o Benfica, mesmo passando por um ano mais turbulento, deixou de marcar apenas em oportunidades.

O campeão Porto teve uma incrível média de 2,52 gols por partida, o terceiro colocado Benfica , 2,29, enquanto o vice-campeão Sporting marcou 2,15 gols por jogo. A média de gols sofridos por essas equipes é menor do que 1 gol por jogo, o que sugere que conseguiram impor boas vantagens com regularidade sobre os seus adversários.

É claro que antes de fazer esses palpites na Primeira Liga de Portugal é importante analisar se as cotações oferecidas pelas casas de apostas valem a pena, pois como costuma ser esperado que essas equipes vençam, muitas vezes as odds oferecidas pelo mercado são baixas, sendo necessário arriscar em apostas em linhas mais altas para conseguir um retorno maior.

O Braga pode ser uma boa alternativa de palpites na Primeira Liga de Portugal

Como a vitória das três grandes equipes do país é esperada na grande maioria dos casos, pode ser necessário encontrar outras alternativas para fazer apostas rentáveis. Uma sólida opção que surgiu nos últimos anos foi o Braga, que vem sendo uma 4a força no futebol português, chegando a inclusive frequentar o top 3 que historicamente é dominado pelos três grandes

É verdade que na última edição da liga, o Braga ficou 9 pontos distante do 3o colocado Benfica, mas é relevante ressaltar que a distância para o 5o colocado, Gil Vicente, foi ainda maior, impressionantes 14 pontos, o que claramente demonstra a diferença de competitividade entre os três grandes e as demais equipes, sendo que o Braga tem conseguido se firmar como um meio termo.

O fato do Braga não ser mais uma equipe do pelotão, mas ao mesmo tempo também não ser um super favorito acaba o colocando como uma boa opção de apostas, pois as cotações atribuídas a eles costumam ser mais convidativas para os apostadores. Por isso, ao dar palpites na Primeira Liga de Portugal é sempre bom prestar atenção no Braga, pois é uma equipe confiável e costumeiramente rentável para os apostadores.