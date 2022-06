Guaratuba abre cadastro para músicos e artistas se apresentarem na Feira do Produtor

A Prefeitura de Guaratuba lançou um edital de chamamento público para o credenciamento de prestadores de serviços musicais ou artísticos.

A intenção é “promover a arte, estimulando a participação da comunidade na Feira Livre do Produtor e demais eventos realizados pelo Município”.

O chamamento terá o prazo de 180 dias, possibilitando a contratação de apresentações musicais ou artísticas de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal da Pesca e da Agricultura, promotora da Feira Livre que será implantada.

Para a realização do credenciamento os interessados deverão apresentar os seguintes documentos:

a) Carteira de Identidade;

b) Documento de Inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);

c) Comprovante de Residência;

d) Formulário de Requerimento;

e) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional efetuada mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).

f) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual da sede da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei;

g) Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;

h) Registro ou inscrição na entidade profissional competente;

Os interessados deverão entregar em envelope fechado com os documentos, contendo na parte exterior do envelope, as seguintes informações:

CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS MUSICAIS E/OU ARTÍSTICOS.

INTERESSADO:

Prestador de Serviços Musicais e/ou Artísticos

ENDEREÇO:

TELEFONE PARA CONTATO:

O envelope poderá ser entregue na Secretaria Municipal da Pesca e da Agricultura (Rua Antônio Rocha, s/nº, Centro de Eventos) ou na Prefeitura de Guaratuba (Rua Dr João Candido, nº 380, Centro) no horário das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h em dias de expediente.

O documento acima e demais documentos referente ao Chamamento também poderão ser acessados através do link: http://portal.guaratuba.pr.gov.br/chamamentos

Confira na íntegra o Edital de Chamamento Público Nº 003/2022:

http://portal.guaratuba.pr.gov.br/chamamentos_arquivos/cultura/EDITALCHAMAMENTOPUBLICON0032022PRESTADORESDESERVICOSMUSICAISEOUARTISTICOS.pdf