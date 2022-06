Último dia para inscrições no triatlo e travessia em Matinhos

Termina oje (quinta-feira, 30), o prazo das inscrições da 2ª Etapa do Circuito Electrolux de Triathlon e Circuito 4 Estações de Travessias Foxlux. As provas acontecerão em Matinhos, no dia 10 de julho.

De acordo com a organização, as provas disputadas serão: triathlon, aquathlon, duathlon, travessia, duathlon kids e corrida.

As inscrições podem ser feitas pelo site da Triativa Eventos.

www.triativaeventos.com.br