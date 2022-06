Guaratuba tem passeio ciclístico neste domingo

Está confirmada pela Secretaria do Esporte e do Lazer a realização do Pedala Guará este domingo (3).

O passeio ciclístico iniciará no horário das 9h e contará com diversos sorteio de brindes para os participantes.

“O evento tem como objetivo incentivar a população a aderir o uso da bicicleta como transporte principal, contribuindo para a saúde e bem estar de quem adota este estilo de vida saudável e consequentemente ao meio ambiente, diminuindo a poluição causada pelos automóveis”, informa a Prefeitura.

A inscrição para concorrer aos brindes acontecerá no local de concentração (Parque Municipal) a partir das 8h.

Saída: Às 9h, no Parque Municipal (Avenida Paranavaí)

Destino: Espaço Litoral (Rua Antônio Rocha S/N)

Mais informações: No telefone 41 3472-8650