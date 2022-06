Guaratuba abre Circuito Paranaense de Bodyboarding 

Foto: Geraldo Bubniak/AEN

A 1ª etapa do Circuito Paranaense de Bodyboarding 2022 será realizada em pleno inverno, nos dias 9 e 10 de julho, em Guaratuba.

As provas farão parte dos Jogos de Aventura & Natureza do Governo do Estado. A realização é do Instituto Guaramar e Federação Paranaense de Bodyboarding.

A competição receberá atletas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Entre os atletas em destaque estão Isabelli Nunes (atual líder da categoria Pro Júnior do Circuito Mundial), Roger Fusculin (vice-campeão brasileiro 2021 na categoria sub18, bi campeão catarinense 2021 na categoria open, vice campeão paranaense 2021 na categoria open) e Francis Aoto (top 4 no brasileiro pro feminina, 7x campeã paranaense pro, 5x campeã catarinense).

As etapas do campeonato:

– Open (masculino e feminina) – categoria aberta para todas as idades;

– master (Masculino e Feminina) – Atletas com 35 anos ou mais no ano vigente;

– Sub18 (masculino) – Atletas com até 18 anos, completos no ano vigente;

– Dropknee (masculino) – Categoria aberta para todas as idades;

– Iniciante (masculino e feminina) – Categoria aberta para todas as idades;

– Legends (masculino) – Atletas com 45 anos ou mais no ano vigente;

As inscrições devem ser feitas pelo Whatsapp (41) 9 9159-4683. O prazo para a inscrição dos atletas se encerra no dia 7 de julho ou antes com o preenchimento das vagas disponíveis. Todos os atletas inscritos dentro do prazo indicado terão direito a alojamento e alimentação concedido pela Coordenação Geral dos Jogos de Aventura e Natureza.