5 dicas de passeios para aproveitar Curitiba ao máximo

Conhecer uma cidade a fundo e de forma proveitosa requer estratégia. Descubra a melhor forma de desvendar Curitiba com esses cinco passeios

Foto: Divulgação

Sabendo ir aos locais certos é possível desembarcar numa cidade e aproveitá-la ao máximo. Curitiba parece contribuir com isso através da sua mobilidade urbana e pelas pessoas que vivem na capital paranaense, porque lá onde tem turistas se vê também moradores aproveitando sua cidade.

A melhor maneira de começar a explorar Curitiba é dar um passeio pela famosa Linha Turismo. Você entrará em um ônibus panorâmico, aquele que é feito para turistas, e passará na frente de todos os pontos turísticos da cidade com guias indicativos.

É uma excelente forma de dar boas-vindas à terra dos pinheirais. Depois, mais à vontade, Curitiba oferece uma excelente forma de você se conectar com a cidade.

Os melhores passeios

Alguém duvida que o melhor guia turístico de um local é a pessoa apaixonada que vive lá? É isso que fazem os curitibanos que oferecem:

Free Walking Tour: um rolê descontraído pelo Centro Histórico de Curitiba guiado pelos moradores.

Kuritibike: é feito para os ciclistas percorrerem uma das melhores cidades para andar de bike no Brasil seguindo um circuito turístico.

Tour Cervejeiro e Tour Comida: são opções para aproveitar a gastronomia e boêmia da cidade e no meio do caminho fazer amizades para levar de Curitiba.

É claro que não poderiam faltar os parques e bosques de Curitiba. Se você gosta de área livre e com muito verde, a cidade oferece mais de 30 parques e bosques, entre os quais alguns que você certamente já ouviu falar, como o Jardim Botânico com suas cúpulas de vidro ou o Parque Barigui com suas capivaras.

Quando o interesse é por passeios culturais em Curitiba o que os turistas mais reparam é o encontro entre a contemporaneidade e o passado, seus museus quase todos em edifícios de época “surpreendem pela qualidade das instalações”.

O Museu Oscar Niemeyer está em Curitiba e abriga o maior acervo cultural da cidade, além da Pedreira Leminski, o Teatro Paiol e o Museu do Holocausto.

O clima de Curitiba

Nos dias de Curitiba pode até parecer que o frio e as ruas vazias não são convidativos, mas experimente entrar em um bar para observar o tanto de pessoas curtindo a noite curitibana.

E, não se esqueça de pegar o trem, não o trem de volta para a casa, mas o trem para a cidade de Morretes, próxima à reserva do Bom Jesus. São três horas em um caminho paradisíaco pela Serra do Mar, na volta não perca o pôr do sol!

Era para ser 5 dicas, mas a cidade oferece tanto! Com essas e outras você poderá aproveitar Curitiba ao máximo e o melhor de tudo: junto com os curitibanos! Para viajantes de São Paulo é possível garantir sua passagem São Paulo – Curitiba ou Campinas – Curitiba e o retorno com ônibus Curitiba Campinas ou Curitiba – São Paulo, uma excelente opção para o trajeto, e bon voyage!