Licenciamento de veículos: como regularizar seu automóvel?

Todos os anos, os proprietários de veículos precisam realizar o pagamento dessa taxa anual obrigatória, a qual permite a sua circulação em vias públicas. Somente após licenciar veículo é expedido a cada ano o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo), documento de porte obrigatório para fins de fiscalização. Saiba como pagar o documento do veículo.



O calendário de vencimento para o licenciamento de veículos é atualizado anualmente e organizado pelo número final da placa do veículo. Em 2022, esse calendário inicia em julho para os veículos com final de placa 1 e 2 e termina em dezembro para os modelos com final de placa 0. Desde 3 de janeiro de 2022, é possível antecipar o licenciamento.



Se a taxa não for paga até o último dia útil do mês de acordo com o calendário estabelecido, serão aplicados juros e multa. Para que você consiga verificar o valor, acesse o site da Secretaria da Fazenda (www.fazenda.sp.gov.br) e selecione a opção IPVA.



Se o licenciamento do seu veículo está em aberto a mais de dois anos, antes de pagar a taxa você deverá solicitar o desbloqueio do sistema para pagamento do licenciamento do veículo à Secretaria da Fazenda, pelo telefone 0800-170-110.



Como licenciar?

Para efetuar o licenciamento, é necessário informar o número do Renavam e pagar a taxa pelo aplicativo do banco, internet banking, caixa eletrônico ou nas lotéricas. Porém, para realizar o pagamento, é necessário que todos os débitos do veículo estejam pagos, como o IPVA ou multas em aberto.



Atualmente, as redes bancárias credenciadas são: Santander, Bradesco, Banco do Brasil, Safra, Itaú e Caixa Econômica Federal.



Após o pagamento, o documento pode ser baixado ou impresso nos portais do Poupatempo, Detran.SP e Senatran ou nos aplicativos Poupatempo Digital, Detran.SP e Carteira Digital de Trânsito – CDT, onde o proprietário pode baixar o CRLV-e no próprio aplicativo, disponível nas plataformas Android e IOS.



Confira qual as datas de pagamento para 2022:



Para veículos de passageiros, ônibus, reboque e semirreboque:



Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Final 1 e 2 Final 3 e 4 Final 5 e 6 Final 7 e 8 Final 9 Final 0

Para veículos registrados como caminhão:

Setembro Outubro Novembro Dezembro Final 1 e 2 Final 3, 4 e 5 Final 6, 7 e 8 Final 9 e 0

Agora você já sabe quando e como realizar o pagamento do licenciamento do seu veículo.