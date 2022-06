Skincare: qual o período ideal?

Com tantos ativos diferentes, saber a hora certa de usar pode cada produto pode fazer toda a diferença na sua pele

Foto: Divulgação

Não é novidade que o cuidado com a pele está cada vez mais em alta nos últimos anos. Com isso, surgiram diversos produtos e tecnologias para auxiliar a rotina de skincare, porém com tantas opções disponíveis pode ser complicado decidir quando utilizar cada um, até mesmo para quem já realiza essa tarefa.



Pode parecer simples, mas devido a diferença química das substâncias, o uso não regular ou até mesmo o uso excessivo pode não trazer os benefícios indicados e até mesmo piorar a saúde da sua pele.

Por isso, trouxemos algumas dicas de como estabelecer o seu cronograma de skincare, mas vale ressaltar que cada pele possui aspectos diferentes e o ideal é sempre consultar um dermatologista para conseguir um aproveitamento melhor na utilização dos produtos.



O que usar no cuidado diário?

Algumas demandas precisam ser feitas diariamente para surgirem efeitos a médio e longo prazo como por exemplo:



Higienização: Nossa pele é exposta todos os dias a poluição e substâncias que podem obstruir os poros do rosto e causar acúmulos, incluindo do sebo produzido naturalmente. A higienização pode ser feita 2 vezes, uma ao acordar e outra antes de dormir e deve ser sempre o primeiro passo na rotina, para que os próximos produtos possam agir da melhor maneira.



Hidratação: A hidratação também pode ser feita diariamente, principalmente os produtos que sejam em sérum e em peles que são naturalmente mais ressecadas e também pode ser feita 2 vezes, logo em seguida a higienização.



A hidratação também pode ser feita diariamente, principalmente os produtos que sejam em sérum e em peles que são naturalmente mais ressecadas e também pode ser feita 2 vezes, logo em seguida a higienização. Proteção Solar: O filtro solar é um dos itens mais importantes no uso diário, mesmo em dias chuvosos, pois a ação dos raios solares na pele é um dos maiores fatores de envelhecimento. Use sempre o seu protetor e fique atento a duração do seu efeito.



O filtro solar é um dos itens mais importantes no uso diário, mesmo em dias chuvosos, pois a ação dos raios solares na pele é um dos maiores fatores de envelhecimento. Use sempre o seu protetor e fique atento a duração do seu efeito. Prevenção: Alguns outros produtos também podem ser utilizados diariamente para combater linhas de expressão, olheiras, rugas e manchas, como cremes para região dos olhos, produtos com base em ácido hialurônico e antioxidantes.



O que usar no cuidado semanal?

Alguns produtos precisam ser utilizados com espaçamento um pouco maior para garantir que a pele não seja prejudicada e o efeito desejado seja alcançado.

Esfoliação: Esse processo é importante para remover impurezas e tornar a pele mais homogênea, porém deve ser feito semanalmente para que o tecido cutâneo não seja danificado.



Esse processo é importante para remover impurezas e tornar a pele mais homogênea, porém deve ser feito semanalmente para que o tecido cutâneo não seja danificado. Máscaras: As famosas máscaras faciais também devem ser utilizadas com um intervalo maior, tendo em vista que os ativos presentes são altamente concentrados para potencializar seus benefícios como a hidratação. Portanto, utilizar uma vez na semana já supri as necessidades da sua pele.

O que usar no cuidado mensal?

Por último, temos os procedimentos que devem ser feitos em períodos muito maiores. Isso envolve, por exemplo, as limpezas de pele realizadas por profissionais na área de estética. São processos que exigem um tempo maior, seja para regeneração celular do rosto, ou até mesmo para que os produtos utilizados tenham tempo suficiente para agir.