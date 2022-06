Governo lança edital da Ponte de Guaratuba nesta sexta

Na imagem os 3 dos 5 traçados alternativos propostos no Estudo de Viabilidade

O Governo do Estado fará na nesta sexta-feira (1º), em Curitiba, o lançamento do edital da construção da ponte sobre a baía de Guaratuba.

A reunião está marcada para as 9h no Palácio Iguaçu, com a presença de prefeitos do Litoral e deputados.

O governo firmou um protocolo de intenções com o Ministério Público do Paraná para restringir a circulação de caminhões para o transporte de cargas pesadas na ponte e considera que está superado um dos principais entraves para a obra. Os estudos ambientais foram contratados em 2021 e tem prazo até agosto pra serem concluídos.

O Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) e ações preliminares de engenharia tomam como base o Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental (EVTEA), licitado no governo anterior.

Entre as cinco alternativas de traçado apresentadas no EVTEA, o estudo de impacto ambiental vai validar ou propor alterações para as três mais viáveis, as alternativas 2, 3 e 4, buscando a melhor solução para a obra dos pontos de vista ambiental e técnico.

Entre as ações mais viáveis, a alternativa 2 contempla ponte com comprimento de 1.180 metros, estando o seu término próximo às instalações de manutenção do ferry-boat. Em sua extensão final, desenvolve-se paralela ao morro, sobre o mar, atingindo em terra firme, já em aterro, área ocupada por instalações de apoio do ferry-boat.

A alternativa 3 propõe uma extensão de 1.000 m, com seu término, lado sul, na Praia de Caieiras, na área urbana de Guaratuba. O final da obra está situado depois da Rua Saturnino Neves, que faz a ligação do Centro de Guaratuba com a Praia de Caieiras.

A alternativa 4 trabalha com uma extensão de 810 m, em seu final tem início a entrada em túnel, numa extensão de 260 m, estando o seu término próximo às instalações de manutenção do ferry-boat. O túnel terá 16,20 m de largura útil, mais 2,00 m para folga de drenagem, totalizando 18,20 m de largura total.

Em comum, elas preveem três faixas de tráfego, faixas de segurança, barreiras de segurança, além de ciclovia/passeio para ciclistas e pedestres.

A ponte terá largura total útil de 16,90 m e total, considerando as passarelas de serviço de 20,30 m. Para alternativa de ponte estaiada esta largura deve ser acrescida de 2,30 m (lado esquerdo) e de 1,10 m (lado direito).