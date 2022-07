Ilha do Mel confirma 8ª edição do seu festival de jazz

8ª edição do Jazz na Ilha será comemorativa: Farol das Conchas está completando 150 anos (Foto: Daniel Castellano)

O Festival Jazz na Ilha traz de volta aos finais de semana de agosto muita música para a Ilha do Mel, um dos destinos turísticos mais bonitos no Paraná.

Em sua 8ª edição, o “maior festival de jazz do Sul do país”, de acordo com seus organizadores, retoma suas atividades presenciais e comemora os 150 anos do Farol das Conchas, patrimônio cultural e turístico do estado.

Os shows acontecem todos os finais de semana do mês, a partir do dia 5 de agosto, divididos entre palcos principais e também no Circuito + Jazz, com apresentações espalhadas por pousadas e restaurantes das regiões de Brasília e Encantadas. Além da programação musical, os visitantes poderão participar de atividades como yoga, oficinas e mutirões de limpeza.

Uma das últimas edições presenciais do Jazz na Ilha, em 2017 (Foto: Divulgação/Jazz na Ilha)

Em 2020, devido à pandemia, o Festival Jazz na Ilha teve transmissão online ao vivo pelo Youtube e todos os shows seguem disponíveis neste link. Em 2022, a expectativa é receber mais de 20 mil visitantes na Ilha durante o mês. “Será maravilhoso poder sentir novamente a energia desse encontro presencial”, comenta o idealizador do evento, Luis Henrique Stinglin. “Estamos cuidando de tudo, nos mínimos detalhes, para vivermos dias incríveis na Ilha”, completa.

Informações sobre a 8ª edição do Festival de Jazz na Ilha como programação, apoiadores oficiais, guia de música, hospedagem e gastronomia serão divulgados nas redes sociais do evento (@jazznailha) nas próximas semanas.

“8ª edição do Festival Jazz na Ilha”

Endereço: Ilha do Mel – Regiões de Brasília e Encantadas

Data: todos os finais de semana de agosto, com shows aos sábados e domingos (sábados: palcos principais e Circuito + Jazz / domingos: Circuito + Jazz) e atividades paralelas como yoga, oficina e mutirões de limpeza.

Horário: a definir. Acompanhe nas redes do evento.

Ingressos: shows dos palcos principais gratuitos; no Circuito + Jazz, pode haver cobrança de couvert e/ou entrada no estabelecimento.

Sobre o Festival

Realizado anualmente desde 2014, o Jazz na Ilha mudou o panorama do mês de agosto da Ilha do Mel, transformando um período de baixa procura e movimento em um dos mais disputados pelos turistas.

A programação do festival oferece aos espectadores artistas de renome na cena com shows intimistas ao vivo e gratuitos. Quem visita a Ilha do Mel para prestigiar o evento, pode se hospedar nas pousadas apoiadoras oficiais, que estarão distribuindo copos reutilizáveis, fortalecendo um movimento ambientalmente consciente e coletivo que contribui cultural e economicamente a região.

Além das praias paradisíacas e trilhas, os participantes também podem realizar atividades como yoga, mutirões de limpeza e oficinas. Clique aqui para contato comercial.

Sobre a JAZZNAILHA Produções Ltda:

Jazznailha é uma produtora cultural com base no litoral paranaense, mais precisamente em Pontal do Paraná. Criada a partir das demandas de um dos maiores eventos de jazz do país, o Jazz na Ilha, realizado há nove anos na Ilha do Mel, a empresa busca levar a outros ambientes paradisíacos a marca de uma execução profissional e ecologicamente responsável em festivais e mostras culturais.

Administrada por Luis Henrique Stinglin, a empresa se credibilizou a atuar em todas as esferas da realização de um evento de grande porte e longa duração em meio à natureza. Buscando equilíbrio socioeconômico e ambiental, uma de suas principais premissas é executar projetos em baixa temporada, para oferecer variedade ao turismo, movimentando um mercado sazonal em momento oportuno e beneficiando toda a cadeia produtiva da região.

Sobre a Pangea Narrativas Ilimitadas:

Produtora audiovisual e cultural baseada em Curitiba, responsável pela realização do Jazz na Ilha em 2022, a Pangea Narrativas Ilimitadas tem foco na música e registros documentais, atuando como promotora da cultura em mais de 50 clipes musicais, 6 festivais, mostras de arte e live streams. Mais informações no site e Instagram pangeanarrativas.

Fonte: CASA Coletivo de Comunicação