Ministério Público Federal cobra Prefeitura de Paranaguá sobre trapiche

Fotos: MPF / Divulgação

O Ministério Público Federal (MPF) solicitou medidas emergenciais à Prefeitura de Paranaguá para evitar o desabamento do trapiche da Comunidade Marítima de São Miguel, localizada na baía.

Na sexta-feira (24), o MPF realizou vistoria no local para verificar os impactos sociais e ambientais da atividade portuária na comunidade. O relatório final ainda está em fase de elaboração e embasará outras atuações dos procuradores do República

Foi avaliado, no entanto, que a falta de estrutura e risco no trapiche, que é o único meio de entrada e saída da Comunidade Marítima de São Miguel, precisa de uma solução imediata.

“Diante dessa constatação e sem prejuízo de tomar outras medidas, o MPF encaminhou ofício, solicitando medidas emergenciais à Prefeitura de Paranaguá”. Também foram esclarecimentos ao Ibama e à Administração da Portos do Paraná

Por meio do Inquérito civil nº 1.25.007.000210/2017-60, os procuradores acompanham as questões ambientais relativas à dragagem do canal de acesso ao Porto de Paranaguá.