Guaratuba recebe agasalhos da campanha Aquece Paraná

Foto: Prefeitura de Guaratuba

Na manhã desta quinta-feira (30), a Secretaria Municipal do Bem Estar e da Promoção Social recebeu os itens de inverno arrecadados na campanha Aquece Paraná, realizada pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência Geral de Ação Solidária.

A entrega está sendo feita pela Defesa Civil. Guaratuba recebeu 500 itens que serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade.

Na ocasião estavam presentes a secretária do Bem Estar e da Promoção Social, Lourdes Monteiro; o comandante do Corpo de Bombeiros de Guaratuba, Marcelo Hortig e a diretora-geral da Secretaria, Maricel Auer, além de Marcius Lozinski, da Defesa Civil do município, e cabo Luis Carlos Palhano, da Defesa Civil estadual.

Lourdes Monteiro, agradece as pessoas que realizaram as doações durante a Campanha do Agasalho e pede para que as doações continuem: “A Campanha do Agasalho que realizamos durante o mês de junho se encerra, porém pedimos que a população que continue sendo solidária e continue doando em nossos postos de coleta. Esta é uma ação de extrema importância que amenizará o sofrimento das pessoas vulneráveis durante este rigoroso inverno”.