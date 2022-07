Ambiental e Bombeiros apreendem mais 6 redes irregulares em Guaratuba

Fotos: BPAmb FV / 1ª Cia. / 2° Pel.

Equipes da Polícia Ambiental e do Corpo de Bombeiros realizaram uma ação conjunta nesta última quinta-feira (30), em Guaratuba, para identificar redes de pesca armadas na modalidade de espera fixa, que são proibidas pela portaria IAP 085/09.

Foram localizadas seis redes de pesca em situação irregular, sendo cinco feiticeiras (de 3 panos) e uma simples, totalizando 275 metros de comprimento. Não foram identificados os responsáveis, informa a polícia.

Os petrechos foram recolhidos, medidos, lacrados e depositados na sede do 2º Pelotão de Polícia Ambiental.

”Os produtos apreendidos permanecerão depositados por até dez dias, caso nenhum autor reclame sua propriedade, as redes serão descaracterizadas e poderão ser doadas a instituições sem fins lucrativos, podendo também ser destruídas, conforme previsto no ART. 101, V, do Decreto Federal 6.514/08”, explica o comandante do Pelotão, subtenente Rodrigo Cainelli.