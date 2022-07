Enio Verri viabiliza recursos para Escola Aníbal Khury, em Guaratuba

Fotos: Cauhê Sanches

O deputado federal Enio Verri (PT) esteve ontem (sexta, 1º) em Guaratuba confirmando a liberação de mais um importante recurso para o município.

No final de 2021, ele veio a cidade para confirmar R$ 205 mil para a Saúde – já pagos – e R$ 357 mil para a compra de um ônibus escolar, que está em licitação. Ele foi recebido pelo prefeito Roberto Justus e lideranças do PT. Na ocasião, uma das convidadas, a professora Sildia Stafim Eurich, da Escola Estadual Aníbal Khury, mostrou ao deputado a necessidade de reforma do prédio.

A resposta veio nesta sexta com a confirmação de mais R$ 200 mil do Orçamento da União destinados por Verri para Guaratuba, que irão viabilizar duas salas de aula que precisam de reforma urgente na escola que fica no bairro Coroados.

O recurso já foi pago e o trabalho deve começar rapidamente, informou a prefeitura. Sildia Eurich teve de conter as lágrimas quando recebeu a notícia.

A reunião foi novamente no Gabinete do prefeito, mas desta vez ele não estava, pois foi a Curitiba no lançamento do edital da ponte sobre a baía de Guaratuba. Roberto Justusfoi representado pela procuradora do Município Denise Lopes Gouveia, e pela encarregada pelos convênios do Município, Tania Malinoski. Também estavam presentes os professores Paulina Muniz, José Muniz e Wesley do Prado; uma representante da comunidade escolar do Coroados, Célia Garzuze; e ainda Augusto Eurich Sobrinho, Grazi Eurich e Gustavo Aquino.

O grupo seguiu para um almoço de confraternização no Restaurante Calçadão, onde se juntaram Maria Wanda Alencar, Josuel Gouveia, Hermínio Molinari e Renê Nunes Cordeiro.

R$ 900 mil para Guaratuba

Em pouco tempo, Enio Verri destinou cerca de R$ 900 mil para Guaratuba e conseguiu se firmar como um dos representantes da cidade na Câmara dos Deputados.

Verri é economista e professor universitário. Já foi deputado estadual secretário de Estado no governo Requião e está no segundo mandato como deputado federal. Foi presidene do PT do Paraná.

É natural da cidade de Maringá e um dos membros da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Litoral Brasileiro e da Frente Parlamentar em Apoio ao Ecoturismo, entre outras.