Nelson Justus anuncia recursos para reforma no Colégio 29 de Abril

Fotos: Col. 29 de Abril / Jornal de Guaratuba

Foi assinada a ordem de serviço no Fundepar para obras de reforma no Colégio Estadual Cívico Militar 29 de Abril. De acordo com o Jornal de Guaratuba, são R$ 691 mil obtidos pelo deputado Nelson Justus junto ao Governo do Estado.

A principal obra consiste em nova cobertura, colocação de alambrado e iluminação da quadra de esportes. Também será trocado o madeiramento e substituído o telhado das salas de aulas, bloco administrativo e cozinha.

“O deputado explica que a empresa que venceu a licitação terá o prazo de cinco meses (150 dias) para concluir os trabalhos”, informou o jornal.

Obras

O diretor geral José Antonio Pianaro e o diretor auxiliar Romeu José Miola explicam que as obras vão permitir as atividades de educação física sob qualquer condição de tempo e a realização de outros eventos que necessitem de um espaço maior, num ambiente seguro e protegido das intempéries. A substituição do telhado e madeiramento são necessários pelo mau estado de conservação que se encontram, em decorrência do longo tempo da sua construção até os dias de hoje.

“Todas as melhorias são necessárias e permitirão um ambiente mais seguro e adequado para a aprendizagem dos alunos”, comenta Pianaro. “As obras tiveram o apoio do deputado estadual Nelson Justus e estavam sendo aguardadas há dois anos”, completa.

Fonte: Jornal de Guaratuba