UFPR publica edital do Vestibular 2023

Foto: Marcos Solivan/Sucom-UFPR

A UFPR abre no dia 18 de julho o prazo para inscrições no Vestibular 2023, que será realizado em duas fases. As inscrições poderão ser feitas até o meio-dia de 31 de agosto, pelo site do Núcleo de Concursos. O edital com todas as informações foi publicado nesta sexta-feira (1º/7). Confira no final da matéria.

Também no dia 18 de julho começa o prazo para pedidos de isenção da taxa de inscrição, que é de R$ 195,00. Podem pedir isenção as pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico), e também qualquer estudante de escola pública que, mesmo não inscrito no CadÚnico, comprove renda insuficiente (até 1,5 salário mínimo) para pagar a taxa. A previsão é que de 8% a 10% dos candidatos inscritos recebam isenção.

Como já vem acontecendo nos vestibulares anteriores, metade das vagas é destinada para a concorrência geral e a outra metade, para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Dentro dessa segunda metade, existem cotas para candidatos de baixa renda, pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência.

A primeira fase, de caráter eliminatório, acontecerá em 23 de outubro, a partir das 14h, com duração de 5h30. Consiste em uma prova de conhecimentos gerais com 90 questões objetivas. O resultado será divulgado no dia 14 de novembro.

A segunda fase acontece em dois dias: 4 de dezembro, a partir das 14h (prova de produção e compreensão de texto); e 5 de dezembro, também a partir das 14 horas (provas específicas por curso). Candidatos ao curso de Música farão também provas de habilidades específicas (teórica e prática).

A prova da primeira fase será aplicada em 11 cidades, quase o dobro do número de locais das edições anteriores. Além de cinco cidades onde a prova já era aplicada – Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina e Toledo –, ela ocorrerá em mais cinco cidades do Paraná (Cascavel, Guarapuava, Londrina, Maringá e Paranaguá) e também, pela primeira vez, em uma de Santa Catarina (Joinville).

Ao fazer a inscrição o candidato deverá escolher a cidade em que deseja realizar a prova da primeira fase.

A segunda fase será realizada somente nas cidades de Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina e Toledo. O candidato será alocado automaticamente na cidade onde está sediado o curso para o qual se inscreveu, com uma exceção: para os candidatos inscritos para cursos sediados em Pontal do Paraná, a prova da segunda fase será aplicada exclusivamente em Matinhos.

Outras informações estão disponíveis no edital do Vestibular 2023:

Site: www.nc.ufpr.br – Edital: Nº 41/2022