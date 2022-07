Mais de 500 mil visitaram Parque Nacional do Iguaçu em 2022

Nesta fase de recuperação do turismo internacional, as Cataratas foram listadas por viajantes como um dos sete melhores atrativos do mundo

Fotos de turistas: Fábio Júnior e Jonny Benites #FotoEquipeCataratas



O Parque Nacional do Iguaçu, Patrimônio Mundial Natural, recebeu, no primeiro semestre de 2022, o total de 554.391 visitantes. A visitação representa 61% da mesma época de 2019, período anterior à pandemia, quando 908.097 pessoas visitaram a unidade de conservação. No mês de junho, o parque recebeu 85.594 visitantes. Ao se comparar este sexto mês com o mesmo período de 2019, a recuperação é ainda mais significativa, representando 69% do total. Naquele ano, a unidade de conservação havia recebido 123.533 pessoas, todas encantadas com a Maravilha Mundial da Natureza, as Cataratas do Iguaçu.

Nestes primeiros seis meses do ano, originários de 129 nacionalidades viveram experiências únicas no Parque Nacional do Iguaçu, que abriga o maior conjunto de quedas d’água do mundo. Desses países, os mais representados, após o Brasil, foram: Argentina, Paraguai, Estados Unidos, França, Uruguai, Alemanha, Espanha, Chile e Colômbia, que fecha a listagem dos dez mais presentes.

Visitantes de todos os estados brasileiros, mais o Distrito Federal, contemplaram o maior conjunto de quedas d’água do planeta. O ranking é formado por Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Acre e Ceará.

Reconhecimento mundial – As Cataratas do Iguaçu foram eleitas entre as “Principais Atrações do Mundo” pelo “Travelers’ Choice 2022 – Best of the Best”, do TripAdvisor. A Maravilha Mundial da Natureza ocupa a sétima colocação global, dividindo a lista com o Coliseu de Roma (Itália), a Torre Eiffel (França), entre outros. As avaliações dos visitantes na plataforma internacional também garantiram a primeira colocação na América do Sul.

O maior conjunto de quedas d’água do mundo, localizado no Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu (PR), na fronteira entre Brasil e Argentina, já figura há anos no TripAdvisor, na preferência mundial dos viajantes. Desta vez, em 2022, a Maravilha Mundial da Natureza conquistou sua melhor posição no ranking mundial e continental da plataforma.

Visitação no Parque Nacional do Iguaçu – 1º semestre

2022: 554.391 visitantes

2021: 208.360 visitantes

2020: 472.506 visitantes

2019: 908.097 visitantes

Horário ampliado – A partir do dia 9 de julho, o Parque Nacional do Iguaçu voltará a abrir todos os dias, inclusive às segundas-feiras, por tempo indeterminado. A abertura diária visa a melhorar a experiência dos visitantes, até mesmo colaborando com o movimento das férias escolares, neste ciclo de retomada.

Durante duas semanas do mês de julho, de 9 a 24, o parque abrirá uma hora mais cedo e atenderá os visitantes das 8h às 16h. Do dia 25 a 31, o atendimento terá o horário normalizado, das 9h às 16h.

Ingressos antecipados e on-line – Para visitar o parque é necessário adquirir o ingresso pelo site oficial, exclusivamente on-line (www.cataratasdoiguacu.com.br/ingressos), com escolha do dia e horário para o passeio. Os ingressos são limitados.

Foto: Nilton Rolin



Visitação Parque Nacional do Iguaçu

