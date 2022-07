Estudantes de Pontal aprendem sobre bem-estar animal

Fotos: Prefeitura de Pontal do Paraná

A Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca da Prefeitura de Pontal do Paraná assinou um convênio com o governo do estado através do Castrapet, que fará um mutirão de castração na cidade.

A contrapartida do município era imprimir as cartilhas “Mila e os animais de companhia” e trabalhar com as crianças sobre bem-estar animal.

A Secretaria de Educação, por sua vez, desenvolveu as atividades com os 4º e 5º anos das escolas de ensino fundamental de Pontal do Paraná. As aulas aconteceram entre 27 de junho e 1º de julho e terão prosseguimento.

Juliana Miranda, coordenadora do Núcleo de Educação Ambiental da Secretaria de Educação, comentou sobre as aulas: “Após o retorno das férias será dado continuidade. No próximo semestre, além dos 4º e 5º anos faremos do Pré até o 5º ano novamente”, disse. “Estamos organizando para trazer um teatrinho da Universidade Federal, uma ação mais ampla”.

O secretário Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, Jackson Cesar Bassfeld, destacou a importância dessa parceria: “Estas ações são muito importantes para dar continuidade a Rede de Proteção Animal do município. O estado nos contemplou com este convênio e as ações de educação ambiental já estavam programadas dentro da gestão do município e foi possível aproveitar a oportunidade de junto ao convênio poder executar estas aulas”.