Violência: 3 mortes no final de semana em Matinhos e Pontal do Paraná

Na noite deste sábado (2), um homem foi morto com golpes de facão e tesoura, em Matinhos. A autora confessa do homicídio foi sua ex-companheira, Bianca Pereira da Silva, de 22 anos.

O crime aconteceu na residência dele, na avenida Paraná, no bairro Tabuleiro. Vizinhos ouviram gritos de socorro e depois viram Bianca saindo de bicicleta, com a roupa ensanguentada.

Eles chamaram o Siate e quando os socorristas chegaram encontraram Wilson Lima Faria de 58 anos, morto no chão da sala. Ele apresentava perfurações na nuca, rosto e braços. Uma tesoura e um facão, sujos com sangue foram encontrados em cima do sofá.

Ela foi presa na tarde de domingo (3), na Vila Nova, e disse que o matou depois de uma discussão sobre pagamento de um programa sexual. Segundo ela, Wilson tentou agredi-la com o facão e ela tomou a arma, desferindo vários golpes nele.

Em Pontal do Paraná

Na noite de domingo, Marilza Seresuelo Porpiglio, de 36 anos, foi morta a tiros dentro de sua casa, no balneário Grajaú,em Pontal do Paraná. Um homem que estava na residência foi atingido nas mãos.

Um dos suspeitos de ter cometido o crime foi cercado pela Polícia Militar, no balneário Ipanema, e acabou sendo morto pelos policiais. Marcos Gustavo Ribeiro, de 19 anos, teria dado dois tiros em direção aos policiais, informou a PM. O Samu foi chamado, mas quando chegou ele já estava morto

Outro suspeito de ter participado da execução de Marilza Seresuelo não foi localizado.