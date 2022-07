Ação no Coroados foi um sucesso e doação de sangue continua

Fotos: Prefeitura de Guaratuba

No último sábado (2), o Hemepar de Paranaguá, em parceria com a Prefeitura de Guaratuba, realizou uma ação de doação de sangue na Unidade Básica de Saúde do bairro Coroados, que resultou em 62 coletas.

A ação contou com quase 300 cadastros e foi realizada uma seleção de 100 pessoas. Para os que não foram selecionados ainda e já possuem cadastro, há a possibilidade do Município levá-los a Paranaguá, ou até mesmo doar em futuras ações que serão realizadas.

O processo para doação de sangue inicia com um formulário e uma entrevista prévia para que a equipe da saúde identifique se há algo que impeça de ser realizada a doação. Em seguida, é realizada uma triagem para checar se a pessoa ainda está apta para realizar a doação.

Quem estiver interessado em se tornar doador deve fazer o cadastro de pré-triagem, através do site: https://bit.ly/doesangueguaratuba

A equipe da Secretaria da Saúde entrará em contato com os cadastrados para realizar o agendamento da coleta que será realizada no Hemepar em Paranaguá, com disponibilização de transporte pela Saúde Municipal.

Segundo o Hemepar, que há muitos anos não realizava ações itinerantes, foi o maior número de coletas em único dia. A ação de doação de sangue contou com 18 profissionais do Hemepar Paranaguá, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, e toda estrutura adequada para atender da melhor forma os pacientes. Na mesma ocasião aconteceu o Dia D da Vacinação contra a Covid-19 e Gripe.

O secretário da Saúde, Gabriel Modesto, comentou a ação: “Foi uma preparação de quase um mês para trazer esta ação ao nosso Município. Nós pretendemos realizar esta ação mais vezes, pois tivemos uma adesão excelente e poucos pacientes faltaram. É uma ação trabalhosa, mas muito prazerosa, principalmente ao ver tantas pessoas querendo doar sangue, é um gesto simples, mas importante, pois salva muitas vidas”.

A assistente social do Hemepar Nádia Cristina Tadra comentou sobre a importância da doação: ”A doação de sangue é extremamente importante, pois o sangue é vital, não há substituto para ele. Uma bolsa de sangue é dividida em quatro componentes, que são direcionadas a pessoas com diferentes patologia”, finalizou.

O morador de Guaratuba Carlos Moraes, doador há 40 anos, comentou sobre a ação: “É de extrema importância termos a noção de que cada bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas. Então, sugiro as pessoas pesquisem e procurem o local para doação de sangue, o Município disponibiliza ônibus para deslocamento até Paranaguá. Vale a pena, é uma sensação gratificante, não dói nada e o atendimento é acima da média”.

