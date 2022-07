Passagem intermunicipal sobe 22% e 28%

Foto: Correio do Litoral / arquivo

A Justiça autorizou aumentos nas passagens dos ônibus intermunicipais. As linhas rodoviárias subiram 22% e as metropolitanas ainda mais: 28%.

Na sexta-feira (1º), ônibus metropolitano da Viação Graciosa entre as cidades do Litoral subiu de R$ 7,25 para R$ 9,30.

O ônibus rodoviário da empresa Expresso Maringá de Guaratuba para Curitiba, dependendo do horário, subiu para R$ 65,46, incluindo as taxas. De Curitiba para Guaratuba, o valor chega a R$ 70,81.

O aumento foi conseguido pela Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados do Paraná e Santa Catarina (Fespasc) na 4ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba, depois de a Agepar (Agência Reguladora do Paraná) ter recusado o cálculo feito pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR). A Agência anunciou que vai recorrer da decisão.