Hahanaguá – Festival de Humor de Paranaguá chega à 5ª edição

Fotos: Divulgação

A partir do 15, acontece mais uma edição do “Hahanaguá – Festival de Humor de Paranaguá”, com stand-ups de comédia e espetáculos que pretendem levar o público às gargalhadas durante as comemorações dos 374 anos da cidade.

O evento, que chega em sua 5ª edição, acontece no Teatro Rachel Costa. Os ingressos já estão disponíveis pelo valor de R$ 20, mais taxa (meia entrada com 1kg de alimento), pelo site www.hahanagua.com.br.

Com seis dias de apresentações, a abertura ocorrerá no dia 15 de julho (sexta-feira), a partir das 20h, com Oscar Filho – reconhecido como um dos precursores do movimento do stand-up comedy no Brasil, período em que fundou o “Clube da Comédia”. Estreou na TV em 2008 com o programa “CQC – Custe o Que Custar”, na Band. Em canais fechados, fez um especial para o Comedy Central, participou do reality show de sobrevivência “Desafio Celebridades” no Discovery e de sitcoms no canal Multishow, como “Aí Eu Vi Vantagem” e quatro temporadas do “Xilindró”. De volta à TV aberta, participou do programa “Tá no Ar”, na Rede Globo, da quarta temporada de “Dancing Brasil”, na Record, da série documental “Era Uma Vez Uma História”, na Band e, também, co-apresentou o “Programa da Maisa”, no SBT e na FOX do Brasil. Em 2022, terminou as filmagens do filme “Escola de Quebrada” com produção da Paramout+ e KondZilla.

No mesmo dia, a abertura do espetáculo será conduzida pelo ator e diretor Rogério Soares, com sua personagem Sarita Fernet.

Já no 16 de julho (sábado), também a partir das 20 horas, quem sobe ao palco é a humorista Criss Paiva, dona do fenômeno no Youtube e das plataformas de áudio, o “Podcast Vênus”, ao lado de Yasmin Yassine. Foi convidada por Marcelo Mansfield e André Klotzel para integrar o elenco para as exibições do filme “Reflexões de um Liquidificador” durante toda a temporada no cinema. Em São Paulo, Criss Paiva fez parte do elenco permanente do grupo “Humor de Salto Alto”, o primeiro grupo de stand-up comedy exclusivamente para mulheres no país. Criss também teve sua participação marcante em quadros humorísticos no programa “Tudo é Possível”, da Record, além de ter atuado no famoso “A Praça é Nossa”, do SBT, junto de seu marido, o também humorista Davi Mansour, no quadro de um casal ciumento. Quem abre o show neste dia é o professor e humorista parnanguara João Gomes.

No dia 17 de julho (domingo), a partir das 19 horas, é a vez de Rodrigo Capella, conhecido humorista, ator e apresentador brasileiro. Fez muito sucesso na televisão na antiga MTV, ao lado de Paulinho Serra e Tatá Werneck, no famoso programa “Quinta Categoria”, substituindo Marcos Mion. Por conta do ótimo resultado, também foi convocado para participar do “Comédia MTV”, ao lado de Marcelo Adnet, Dani Calabresa e Gui Santana. Teve forte participação em realitys shows, como na quinta temporada de “A Fazenda” e na terceira temporada de “Dancing Brasil”, na Record. Foi apresentador do Programa humorístico “Morning Show”, na Rede TV, repórter de comédia no programa “Hoje Em Dia” e “Programa da Sabrina”, também na Record, e integrante do “Queimando a Roda”, no Multishow. Além da televisão, Rodrigo Capella também se destacou no teatro e no cinema.

E dando continuidade na programação na segunda semana de festival, no dia 22 de julho (sexta-feira), a partir das 20 horas, quem abre as apresentações é a irreverente Nany People, que lotou o Teatro Rachel Costa na edição de 2021. Nany é humorista, atriz e apresentadora, sendo considerada um dos ícones da televisão brasileira. Começou como repórter do “Comando da Madrugada”, apresentado por Goulart de Andrade, na extinta Rede Manchete. Depois foi uma das principais repórteres de Amaury Jr, no programa “Flash”. Após período na Band, foi convidada por Hebe Camargo para ser repórter fixa do “Programa Hebe”, no SBT, onde ficou por seis anos. Nany também foi repórter de Xuxa Meneguel, na Record. Teve marcante passagem em “A Praça É Nossa” e participou de famosos realitys shows, como a terceira temporada de “A Fazenda”, na Record, no talent show Popstar, da Rede Globo e, recentemente, como participante do internacional “LOL: Se Rir, Já Era!”, na Amazon Prime Video. Como jurada, foi presença muito elogiada no “Cante se Puder”, do SBT, no Programa do Ratinho, no quadro “Dez ou Mil” e, atualmente, no quadro “Caldeirola”, no Caldeirão com Mion, da Rede Globo. Teve participação em humorísticos como “Vai Que Cola”, “Treme-Treme” e “Xilindró”, do Multishow. Além de seis filmes, Nany People também atuou na novela “O Sétimo Guardião”, interpretando a química transexual Marcos Paulo.

No dia 23 de julho (sábado), a partir das 20 horas, um show que tem lotado os teatros das cidades no Sul do Brasil, com um trio repleto de piadas regionalizadas em “Os 3 do Sul”. Com direção de Diogo Portugal, os humoristas Rafael Aragão (Paraná), Irineu Nicoletti (Santa Catarina) e Gustavo Furlin (Rio Grande do Sul), após grande sucesso nos grupos de WhatsApp da região, criaram um show de stand-up coletivo que vem sendo muito elogiado. O paranaense Rafael Aragão é comediante e ex-peão de fábrica, ambiente que trabalhou por 17 anos dentro das indústrias, trazendo o sotaque paranaense nas piadas sobre suas experiências. Já Irineu Nicoletti além de humorista é roteirista e produtor, presente no meio artístico há mais de sete anos. No YouTube, tem como principais quadros o “Mash Baita News”, “Fechou o Pau no Grupo” e “Dialeto Catarinense”. O artista já se apresentou nas principais casas de comédia do Brasil. E Gustavo Furlin, gaúcho e gremista, começou a carreira como DJ, conhecido na cena eletrônica e, por meio das experiências na área, se descobriu um grande humorista. Com o sotaque gaúcho e piadas hilárias, leva a plateia para as gargalhadas com as histórias que só um bom gaúcho sabe contar. A abertura será feita pelo comediante parnanguara Bob Orla.

E fechando a programação, como uma atração pedida pelos parnanguaras por conta do sucesso na edição de 2021, no dia 24 de julho (domingo), a partir das 19 horas, o showman Marcus Cirillo, um típico e engraçado homem do campo, bruto, parrudo, sistemático e cheio de personalidade. Começou conquistando a região Centro-Oeste de São Paulo e hoje faz sucesso pelos quatro cantos do Brasil, tendo se destacado no Prêmio Multishow de Humor, em 2017, como também um dos mais comentados participantes do Comedy Central. Cirillo, com seu estilo único, vem para mostrar que todo mundo precisa de um toque interiorano, com um humor “sem frescuras” e cheio de atuações, fazendo tanto os “homens do campo” como os “da cidade grande” rirem muito.

Os ingressos já estão disponíveis pelo site www.hahanagua.com.br, com valor promocional solidário de R$ 20, mais taxa administrativa, com a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será doado para famílias em vulnerabilidade social e instituições filantrópicas de Paranaguá.

Todos os espetáculos contam com intérprete de Libras. Proibida a entrada de menores de 18 anos. Acompanhe as novidades por meio das redes sociais oficiais, pelo Facebook @hahanagua e pelo Instagram @hahanagua

Confira a programação:

15/07 – 20h – Oscar Filho (abertura Sarita Fernet)

16/07 – 20h – Criss Paiva (abertura João Gomes)

17/07 – 19h – Rodrigo Capella

22/07 – 20h – Nany People

23/07 – 20h – Os 3 do Sul (abertura Bob Orla)

24/07 – 19h – Marcus Cirillo

Hahanaguá – Festival de Humor de Paranaguá

Data: de 15 até 24 de julho (finais de semana)

Local: Teatro Municipal Rachel Costa

(Rua XV de Novembro, 87 – Centro Histórico)

Valor: R$ 20 + taxa (com a doação de 1kg de alimento não perecível).

Confira a programação completa pelo site www.hahanagua.com.br

Necessário apresentação de documento com foto

Classificação: 18 anos

Todos os espetáculos contam com acessibilidade, intérprete de Libras e audiodescrição.