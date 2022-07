Homem é condenado a 40 anos por matar ex-mulher na frente dos filhos

Em Antonina, o Tribunal do Júri, condenou José Carlos Cezar dos Santos a 40 anos e 18 dias de reclusão em regime fechado por feminicídio.

Ele matou a ex-companheira, Andreia Goes de Freitas, a tiros e ainda tentou matar o então namorado da vítima, que conseguiu fugir. Os dois ficaram juntos por 11 anos e tinham quatro filhos – o crime foi praticado na frente das crianças, em julho de 2021.

Fotos: Redes Sociais / Agora Litoral / Reprodução

Conforme a denúncia, inconformado com o término do relacionamento, o acusado, que tinha histórico de violência doméstica, foi até a casa da ex-mulher e entrou atirando.

As vítimas estavam na sala, com as crianças, vendo televisão. A mulher foi morta com um tiro na nuca.

O réu foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná por homicídio qualificado por feminicídio e tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, bem como por deteriorar coisa alheia (ele quebrou o carro do namorado da mulher a pedradas e chutes).

Após uma sessão de 14 horas, os jurados reconheceram todas as qualificadoras sustentadas pelo Ministério Público e deliberaram pela condenação.

A defesa tentou desqualificar o feminicídio, alegando homicídio privilegiado por forte emoção, tese que não foi aceita pelo conselho de sentença.

O réu já estava preso preventivamente e deve continuar detido, sem o direito de recorrer em liberdade. A decisão judicial foi proferida na última quinta-feira, 30 de junho.