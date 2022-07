Festival de Inverno reage ao turismo de massa e valoriza cultura caiçara

O Festival de Inverno da UFPR retorna a Antonina depois de 2 anos de realização online. O evento acontece entre os dias 16 e 23 de julho, com atividades formativas, artísticas e paralelas.

Nesta 32ª edição, o Festival se mobiliza para dar visibilidade às manifestações e identidades culturais, das paisagens caiçaras do litoral paranaense, valorizando as comunidades tradicionais.

“A cultura do povo do litoral paranaense, originada a partir da miscigenação entre povos originários, negros e colonos, é o mote dessa edição, que tem como conceito central evidenciar um modo particular de vida, de ser e estar no mundo, notadamente harmônico com a natureza”, destaca a apresentação do festival.

“Na atual conjuntura, especialmente frente à especulação imobiliária, ao turismo de massa (de alto impacto social e ambiental) e ao pouco incentivo e restrições ambientais, dar visibilidade e promover reflexões sobre a paisagem caiçara, seus saberes, fazeres e tradições é uma das condições para a sua preservação”.

O Festival também busca ampliar a abrangência do território caiçara envolvendo os demais municípios do litoral paranaense com uma programação voltada à valorização do turismo e da gastronomia local, por meio do Salão Caiçara – Espaço de exposição das riquezas, tradições e práticas das comunidades caiçaras do litoral paranaense.

“Com isso, o projeto consolida ações específicas que beneficiam a sociedade, de forma a estimular o desenvolvimento sustentável da economia criativa, a geração de trabalho e renda, o fomento turístico e gastronômico, além da produção de bens culturais locais.”

Entre as atividades, duas tratam especificamente do turismo – há outras, sobretudo relacionadas à cultura e tradição – confira na programação.

2ª Oficina de Integração VRS Mata Atlântica

O projeto das VRS (Vocações Regionais Sustentáveis) do Litoral foi desenhado considerando os destinos turísticos inseridos na região geográfica da Grande Reserva da Mata Atlântica e contemplando os municípios de Antonina, Morretes e Guaraqueçaba a fim de gerar maior integração na região. O objetivo do projeto é destacar as características únicas da região, pela perspectiva das similaridades que os três municípios apresentam em relação ao bioma, produtos, culinária, arte e cultura.

A 2ª oficina de Integração VRS Mata Atlântica tem como objetivo compartilhar e validar com a comunidade as análises referentes a 1ª Oficina de Integração VRS Mata Atlântica, bem como os dados das coletas de campo e demais pesquisas referentes às cadeias de valor da banana; da mandioca; da pupunha; de juçara e frutos sazonais; e do turismo. A partir disto, pretende-se apresentar possibilidades práticas de aplicação dos conhecimentos através de construção coletiva de marcas..

Ministrante: Invest Paraná

Realização: 22 de Julho

Horário: 08h30 às 16h30

Local: Escola Municipal Prof. Gil Feres

Ciclo de debates – “Rota Caiçara de Cicloturismo fortalecendo o turismo do litoral paranaense”

“Rota Caiçara de Cicloturismo”, que pretende atrair um fluxo turístico desazonalizado e de baixo impacto, valorizando especialmente os pequenos empreendedores e o turismo de base comunitária. Tendo como principais atrações o patrimônio cultural e natural dos sete municípios que fazem parte do litoral paranaense.

Ministrantes: Prof. Dr. José Pedro da Ros, José Carlos Assunção Belotto, Ms. David Couto

Realização: 18 a 21 de Julho

Horário: 09h às 12h e 14h às 18h

Local: Ademadan

Confira mais informações e a programação completa:

http://www.proec.ufpr.br/festival2022/