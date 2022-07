Festival de Inverno reage ao turismo de massa e valoriza cultura caiçara

O Festival de Inverno da UFPR retorna a Antonina depois de 2 anos de realização online. O evento acontece entre os dias 16 e 23 de julho, com atividades formativas, artísticas e paralelas.

Nesta 32ª edição, o Festival se mobiliza para dar visibilidade às manifestações e identidades culturais, das paisagens caiçaras do litoral paranaense, valorizando as comunidades tradicionais.

“A cultura do povo do litoral paranaense, originada a partir da miscigenação entre povos originários, negros e colonos, é o mote dessa edição, que tem como conceito central evidenciar um modo particular de vida, de ser e estar no mundo, notadamente harmônico com a natureza”, destaca a apresentação do festival.

“Na atual conjuntura, especialmente frente à especulação imobiliária, ao turismo de massa (de alto impacto social e ambiental) e ao pouco incentivo e restrições ambientais, dar visibilidade e promover reflexões sobre a paisagem caiçara, seus saberes, fazeres e tradições é uma das condições para a sua preservação”.

O Festival também busca ampliar a abrangência do território caiçara envolvendo os demais municípios do litoral paranaense com uma programação voltada à valorização do turismo e da gastronomia local, por meio do Salão Caiçara – Espaço de exposição das riquezas, tradições e práticas das comunidades caiçaras do litoral paranaense.

“Com isso, o projeto consolida ações específicas que beneficiam a sociedade, de forma a estimular o desenvolvimento sustentável da economia criativa, a geração de trabalho e renda, o fomento turístico e gastronômico, além da produção de bens culturais locais.”

Entre as atividades, muitas tratam do turismo, inclusive de forma prática – há outras, sobretudo relacionadas à cultura e tradição.

2ª Oficina de Integração VRS Mata Atlântica

O projeto das VRS (Vocações Regionais Sustentáveis) do Litoral foi desenhado considerando os destinos turísticos inseridos na região geográfica da Grande Reserva da Mata Atlântica e contemplando os municípios de Antonina, Morretes e Guaraqueçaba a fim de gerar maior integração na região. O objetivo do projeto é destacar as características únicas da região, pela perspectiva das similaridades que os três municípios apresentam em relação ao bioma, produtos, culinária, arte e cultura.

A 2ª oficina de Integração VRS Mata Atlântica tem como objetivo compartilhar e validar com a comunidade as análises referentes a 1ª Oficina de Integração VRS Mata Atlântica, bem como os dados das coletas de campo e demais pesquisas referentes às cadeias de valor da banana; da mandioca; da pupunha; de juçara e frutos sazonais; e do turismo. A partir disto, pretende-se apresentar possibilidades práticas de aplicação dos conhecimentos através de construção coletiva de marcas..

Ministrante: Invest Paraná

Realização: 22 de Julho

Horário: 08h30 às 16h30

Local: Escola Municipal Prof. Gil Feres

Ciclo de debates – “Rota Caiçara de Cicloturismo fortalecendo o turismo do litoral paranaense”

“Rota Caiçara de Cicloturismo”, que pretende atrair um fluxo turístico desazonalizado e de baixo impacto, valorizando especialmente os pequenos empreendedores e o turismo de base comunitária. Tendo como principais atrações o patrimônio cultural e natural dos sete municípios que fazem parte do litoral paranaense.

Ministrantes: Prof. Dr. José Pedro da Ros, José Carlos Assunção Belotto, Ms. David Couto

Realização: 18 a 21 de Julho

Horário: 09h às 12h e 14h às 18h

Local: Ademadan

Histórias, saberes e peculiaridades da cidade de Antonina é o que você vai ter em “Antonina Free Walking”. Um passeio guiado com todas essas experiências e muito conhecimento sobre a história da cidade.

Realização: 22 de julho

Horário: 20h

Local: Estação Ferroviária de Antonina

Preparado para uma trilha por dentro da Mata Atlântica? Além de muita aventura, a Trilha Mística também vai oferecer um tempo de paz e contentamento rodeado pelas belezas naturais do Vale do Gigante. 🌿🧘‍♀️

A trilha é de dificuldade Média, e não se esquece de levar:

Repelente,

Água Mineral,

Protetor solar,

Boné,

Bota para trilha,

Muda de roupa

Toalha (opcional)

Lanche

Realização: 23 de julho

Horário: 07h30

Saída: Santuário Vitória Régia

Quer aprender a andar de caiaque? 🛶👀

Essa aventura faz parte da atividade “Oficina de Caiaque e Prática na Ponta da Pita”, uma iniciativa da Gusso Turismo. Você vai aprender as formas de remar, formas de segurança em sua remada e como agir em eventual dificuldade (calma que os riscos são mínimos), além de poder ir remando até próximo aos Porte de Antonina. Também haverá rota especial para as crianças e também a opção de andar livre pela frente da Ponta da Pita. Os valores e pacotes para essa atividade estão disponíveis em nosso site.



Realização: 23 de Julho

Horário: 9h às 13h

Local: Ponta da Pita



Como atividade paralela do 32º Festival de Inverno da UFPR, no dia 16 de Julho acontecerá o #PEDALUFPR versão Cicloturismo com destino a Antonina.

🛣️ O percurso terá como ponto partida a ASUFEPAR (Curitiba), descendo pela Estrada da Graciosa até Antonina (região litorânea do Paraná), um percurso de aproximadamente 92km.

🚲As inscrições podem ser feitas na própria ASUFEPAR (Rua Carlos Pradi,18 – Jardim das Américas) ou na Bike Portella (R. Augusto Stresser, 1450) com 2kg de alimentos não perecíveis. As vagas destinam-se apenas para garantir espaço no ônibus de retorno, mas mesmo quem não conseguir ou não quiser a vaga, também poderá participar do pedal.



Detalhes:

📆 Dia: 16/07/2022

📍 Saída: 6h30 ASUFEPAR – Rua Carlos Pradi,18 (Centro Politécnico)

🏁 Destino: Antonina

🚌 80 Vagas (para garantir lugar no ônibus de retorno)

📝 Inscrições: 2kg de alimentos não perecíveis. A partir do dia 4 de Julho na ASUFEPAR (Rua Carlos Pradi,18 – Jardim das Américas) ou na Bike Portella (R. Augusto Stresser, 1450)

⏱️ Retorno previsto: 16h30 – Praça Central de Antonina. (chegada prevista em Curitiba: 19h)

Obs: Obrigatório uso de capacete. Levar água, lanche e câmara reserva

Confira mais informações e a programação completa:

http://www.proec.ufpr.br/festival2022/