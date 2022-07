Sr. Banana faz reggae com mensagem ambiental no clipe “Filho de Peixe”

A irreverência e a descontração da banda curitibana Sr. Banana dão o tom do seu mais novo clipe, “Filho de Peixe”. A faixa solar é um dos destaques do EP “Multiverso – Lado A”, lançado recentemente pelo selo Pomar.

O pop e a soul music se complementam em uma canção que celebra a conexão com a natureza, e o vídeo traz a importante mensagem de preservação dos mares e oceanos.

A banda atualiza a sonoridade do lovers rock – um subgênero do reggae popularizado na Inglaterra a partir da década de 70 – com um olhar moderno e pop neste lançamento mais recente. “Filho de Peixe”, composta por Lucio Trombini e Gui Vianna, é um bom exemplo da versatilidade de todo o EP. A faixa conta com a produção da banda ao lado de Deeplick, que assina mix e master de todo o álbum.

O clipe acompanha a jornada de um peixe em busca de voltar para sua casa. O roteiro cria um “Procurando Nemo” às avessas, em que um peixe-palhaço é retirado de um aquário em um saquinho com água e vai parar nas mãos de um entregador motociclista. Após um acidente de trânsito, o animal ganha características antropomórficas, saindo em busca, pela cidade, de água para voltar a nadar.

A novidade celebra uma nova etapa na carreira do Sr. Banana, sexteto que desde 1995 vem chamando atenção com a sua mescla de reggae e pop. Entre gravar um álbum pela Virgin, tocar no Reggae Sumfest, na Jamaica, serem produzidos por George “Fully” Fullwood, baixista da lendária banda de Peter Tosh e até ganharem um Rockgol, da MTV, foram muitos os pontos altos da primeira fase da carreira da banda. Depois de um longo hiato, o grupo se reuniu em 2018 com a formação original quase completa: Edu Pizzato (vocal), Gabriel Teixeira (guitarras), Lucio Trombini (bateria), Bruno Balainha (baixo) e Fabiano Macieywski (percussão) e mais Gui Vianna (guitarra, em substituição a Sergio Soffiatti).

Depois de regravarem o single “Não Vá” veio “Mono”, EP de 2020 que teve produção de Rick Bonadio. Agora, o EP “Multiverso – Lado A” começa a entregar os primeiros passos de uma nova e já promissora fase de Sr. Banana. Além do lovers rock de “Filho de Peixe”, estão presentes influências do soul, do dancehall caribenho ao britpop dos anos 90 e 2000. Essa pluralidade atesta a versatilidade do grupo para muito além dos rótulos. Sr. Banana faz música pop com desenvoltura e leva essa identidade para o novo clipe, já disponível no canal de YouTube da banda.

Letra:

Eu sou filho de peixe

Nasci sabendo nadar

Eu sou filho de peixe

Nasci na beira do mar

Quero mergulhar no mar

Enquanto as estrelas vão se deitar

Quero ver o amanhecer

A mais bela manhã aparecer

Cada onda que passa aqui

Me leva a outro lugar então, leva, então

Tão longe que possa subir

Sem medo de ter que voltar do fim

Eu sou filho de peixe

Nasci sabendo nadar

Eu sou filho de peixe

Nasci na beira do mar

Vai pra praia que eu vou atrás

Já faz tempo que o tempo bom da vida já ficou pra trás

O sol nasce, sempre nascerá

Refletido no mar

Ficha técnica do clipe

Diretor de fotografia e produtor: Gerson Cezar Baroni da Silva

Roteiro: Gerson Cezar Baroni da Silva e Fabiano Neves

Assistente de direção e cinegrafista: Guilherme Luiz Peracetta

Assistente de câmera: Rene Richard dos Santos Mello

Editor e finalizador: Raphael Cristiano Cassel

Projeções: Frederico Galvão Freira

Fotos making of: André Luiz Girardi e Silva

Atores:

Peixe – Alessandro Romeo Ferreira

Capivara e ciclista – Renen Richard dos Santos Mello

Capitalismo Poluidor dos 7 Mares – Guilherme Luiz Peracetta

