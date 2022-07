Guaratuba tem diversos eventos esportivos no final de semana

O Paraná Esporte, com o apoio da Secretaria Municipal do Esporte e do Lazer, realizará em Guaratuba uma apresentação de BMX, com várias manobras radicais e muita adrenalina.

A apresentação acontecerá nesta sexta-feira (8), no calçadão da Praia Central, no horário das 19h.

De sexta a domingo, acontecerá a etapa local dos Jogos Abertos do Paraná – Fase Regional, que acontecerão nos Ginásios Governador José Richa, Figueira, Coroados e Parque Municipal. Os jogos acontecerão a partir das 12h.

E no sábado (9) e domingo (10), acontecerá a etapa do Circuito Paranaense de Bodyboarding, na Praia Brava, a partir das 9h. A disputa foi incluída nos Jogos de Aventura e Natureza, do Governo do Estado.