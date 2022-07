Guaratuba e Morretes firmam convênio para manutenção da Estrada da Limeira

Os prefeitos de Guaratuba, Roberto Justus. e de Morretes, Junior Brindarolli, firmaram, nesta terça-feira (5), um convênio para a manutenção da Estrada da Limeira, na área rural dos dois municípios. O serviço também vai beneficiar a região de Canavieiras.

Na parceria, Guaratuba será responsável pela execução dos empreendimentos, maquinário e insumos, enquanto o Município de Morretes disponibilizará o material a ser utilizado nestas obras de infraestrutura.

“É uma parceria que já deveria ter acontecido há muito tempo e, com o apoio da Câmara Municipal das duas cidades, muito em breve estas obras sairão do papel e tornar-se-ão realidade”,comentou Roberto Justus.

“Agradeço por esta união da Câmara de Guaratuba, Câmara de Morretes, e as equipes de ambos os municípios que estarão envolvidos nos empreendimentos, esta união é que faz acontecer”, afirmou Junior Brindarolli

Na reunião, realizada Morretes, também estavam presentes o subprefeito regional do Cubatão, Paulo Pinna; o vereador de Guaratuba Alaor de Oliveira Miranda, o vereador de Morretes, Airton Tomazi; o procurador-geral do Município de Guaratuba, Ricardo Bianco Godoy; a procuradora-geral do Município de Morretes, Mariana Tomé Pedroso; e o secretário da Infraestrutura e Obras de Guaratuba, Márcio Tarran.