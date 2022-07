Promotoria de Pontal do Paraná denuncia 14 pessoas por tráfico

Promotoria de Pontal do Paraná denuncia 14 pessoas por tráfico

Em Pontal do Paraná, a Promotoria de Justiça ofereceu denúncia contra 14 pessoas por organização criminosa, tráfico de drogas, lavagem de capitais e outros crimes.

Entre os denunciados, cinco estão presos preventivamente e quatro estão foragidos. Duas adolescentes também envolvidas também foram denunciadas e devem responder por atos infracionais análogos aos crimes.

O Ministério Público sustenta que os acusados gerenciavam diversos pontos de tráfico de entorpecentes em bairros da cidade.

Segundo a denúncia, recebida nesta semana pela Justiça, a organização criminosa foi identificada a partir de investigação da Polícia Civil que apurava o homicídio de funcionário de um bar.

A partir de análise de dados autorizada judicialmente, foi verificado o envolvimento dos réus com o tráfico nos balneários de Grajaú e Pontal do Sul, justamente a partir do bar e de outros estabelecimentos comerciais.

Além de condenação em penas privativas de liberdade, a Promotoria requer também a expropriação de bens imóveis e valores depositados em contas bancárias utilizadas nas condutas criminosas.