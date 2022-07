Com demanda em alta, couro de peixe inicia turma em Pontal do Paraná

Com demanda em alta, couro de peixe inicia turma em Pontal do Paraná

Demanda pela matéria-prima é muito grande e há espaço para formação de novos curtidores

Iniciou nesta quarta-feira (6), na sede da Provopar de Pontal do Paraná, mais uma turma do Campus Paranaguá da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) sobre o curtume do couro de peixe. A matéria prima é usada acessórios, carteiras, bolsas, sapatos, cintos e até bijuterias e joias.

O curso tem duração de 3 dias. O processo de curtimento da pele de peixes é dividido em duas etapas: a primeira etapa é chamada de processo de ribeira/curtimento e têm por função a eliminação de componentes da pele que possam prejudicar a transformação da pele em couro, e também a preparação da estrutura fibrosa para as etapas posteriores.

A partir da obtenção do couro, as próximas etapas são referentes ao curtimento/acabamento, onde o couro é submetido a tratamentos que dão o aspecto final à matéria-prima. Ao todo a pele do peixe passa por 10 processos antes da etapa final, que é a secagem do couro.

A professora e zootecnista Kátia Kalko Schwarz, da Unespar Paranaguá, é a idealizadora e responsável pelo projeto. “O curso do curtume do couro de peixe que nós ofertamos atualmente é gratuito e aberto à comunidade local, que engloba Matinhos, Pontal do Paraná e Paranaguá. Temos alunas destes 3 municípios e até uma aluna de União da Vitória fazendo curso dessa vez”, informou.

De acordo com a professora, uma associação dos curtidores do couro de peixe de Pontal do Paraná está sendo montada e tem espaço para mais participantes. “Estamos com uma demanda muito grande de couro, de artesanatos em couro e não estamos dando conta, por isso precisamos de novas pessoas para trabalhar conosco, para aumentar o volume do nosso curtume”, diz.

Uma nova turma será aberta em setembro.