Tartaruga-verde reabilitada é solta no mar em Pontal do Sul

Mais uma tartaruga-verde foi solta na praia de Pontal do Sul, em Pontal do Paraná, nesta terça-feira(5).

A tartaruga foi encontrada há cerca de um mês com uma lesão parcialmente cicatrizada, possivelmente causada por mordida de tubarão. Ela foi atendida pela equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação do Centro de Estudos do Mar da UFPR, que realiza o Projeto de Monitoramento das Praias (PMP-BS) no Paraná.

Desde então passou por um tratamento acompanhado pelos veterinários, tratadores e demais técnicos do projeto até que estivesse com a saúde restabelecida para voltar ao mar.

A tartaruga-verde (Chelonia Mydas) está ameaçada de extinção, mas é a espécie mais frequente no litoral do Paraná, região para se alimentar, principalmente em regiões costeiras.

Ao encontrar tartarugas ou outros animais marinhos debilitados ou mortos nas praias de Pontal do Paraná é possível acionar a equipe do PMP-BS / LEC-UFPR pelo 0800 642 33 41 ou pelo whatsapp (41) 9 9213 8746.

Fotos e informações: LEC-UFPR