Duas mortes em situações de confronto com a PM, em Guaratuba

Dois homens foram mortos na noite desta quinta-feira (7), em Guaratuba, em duas situações diferentes em que teria havido confronto com policiais militares.

As informações foram divulgadas primeiramente pela Rádio Ilha do Mel FM, de Paranaguá.

Por volta das 21h, policiais da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) de Guaratuba, atenderam uma denúncia no bairro Carvoeiro. Um homem estaria traficando drogas e ameaçando as pessoas com uma arma de fogo, na rua Epitácio Pessoa.

A equipe se aproximou a pé por uma mata para tentar a abordagem de surpresa. Ao ver os policiais,o homem apontou a arma em direção aos policiais, que atiraram.

O Siate foi acionado, mas constatou a morte do suspeito no local. O IML de Paranaguá esteve no local e recolheu o corpo. A PM informa que policiais encontraram drogas escondidas na mata. O suspeito ainda não havia sido identificado até esta publicação.

Cena de vídeo postado no grupo Guaranews

Nesta mesma noite, outro suspeito morreu na na avenida Guaíra, no bairro Cohapar II.

Ele teria trocado tiros com equipes da Rone (Ronda Ostensiva de Natureza Especial). Segundo a PM, os policiais estavam patrulhando o bairro, quando viram pessoas correndo. Eles seguiram um homem armado e pediram que ele largasse a arma. Ele teria atirado contra os policiais e entrado em uma casa.

Dentro da casa, ele teria voltado a atirar e os policiais revidaram e o atingiram. Ele morreu no local, constatou o Siate.

O suspeito foi identificado como Luiz Ricardo Gonçalves de Paula, de 35 anos, natural do Mato Grosso. Segundo a polícia, ele tinha uma extensa ficha criminal, com passagens por homicídio, porte ilegal de arma de fogo e roubo.

A polícia ainda apreendeu um colete balístico, um revólver calibre 38, utilizado no confronto, um revólver calibre 32 e uma quantia de maconha.