Assembleia aprova Festa do Divino de Guaratuba como Patrimônio do Paraná

Assembleia aprova Festa do Divino de Guaratuba como Patrimônio do Paraná

Festa do Divino nesta quinta-feira (7): a presidente da Câmara, Professora Cátia do Doro, o prefeito Roberto Justus, o deputado Nelson Justus e o veterinário do município Marcelo Quesada

No primeiro dia da Festa do Divino, nesta quarta-feira (7), o deputado estadual Nelson Justus informou que a manifestação cultural e religiosa da Festa do Divino Espírito Santo de Guaratuba deve ser declarada Patrimônio Cultural Imaterial do Estado.

O Projeto de Lei nº 279, de sua autoria, foi aprovado pela Assembleia Legislativa em redação final, nesta quarta-feira (6) e agora segue para sanção do chefe do Executivo.

De acordo com o texto do projeto aprovado consideram-se manifestação cultural e religiosa da Festa do Divino:

– Os foliões do Divino Espírito Santo e da Santíssima Trindade;

– A peregrinação dos fiéis com a bandeira branca representando a Santíssima Trindade e a bandeira vermelha representando o Divino Espírito Santo, percorrendo as casas dos moradores em todo município, incluindo a área rural, para o recolhimento de donativos;

– A condução das bandeiras ao altar da Igreja Matriz Nossa Senhora do Bom Sucesso, onde permanecem até o final da festa;

A Festa do Divino Espírito Santo e a manifestação cultural religiosa dos foliões do Divino foi registrada como patrimônio imaterial do município (Lei nº 1.878), de iniciativa da Prefeitura de Guaratuba e Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo, aprovada pela Câmara de Vereadores em 2021, nas comemorações de 250 anos da cidade.

A Lei Municipal destacava a intenção do registro se tornar estadual.

Uma pesquisa realizada pela Paróquia e pela Secretaria Municipal da Cultura e Turismo foi entregue com um ofício ao deputado solicitando sua colaboração frente à Assembleia Legislativa do Paraná.