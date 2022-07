Jogos Abertos do Paraná acontecem em Guaratuba e Matinhos

Atletas de diversas regiões do estado estão em Guaratuba e Matinhos para a fase regional dos Jogos Abertos do Paraná.

As primeiras disputas aconteceram nesta sexta-feira (8) foram no handebol, vôlei e basquete. Todas as modalidades são disputadas nas categorias masculina e feminina.

As competições são realizadas nos ginásios José Richa, Figueira, Coroados e Parque Municipal. Os jogos acontecerão a partir das 12h.

Em Matinhos, é realizado o futsal dos Jogos Abertos, que também estreou nesta sexta. As partidas são disputadas na Arena Vicente Gurski.

Os Jogos Abertos do Paraná estão na sua 64ª edição e são uma realização do Governo do Estado do Paraná, por meio da Superintendência Geral do Esporte e contam com apoio das prefeituras.

Fotos: Clóvis Santos Fotolink / Paraná Esporte

