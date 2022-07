Guaratuba estreia linha de ônibus tarifa zero na área rural

Os passageiros da primeira viagem na Praça Central de Guaratuba

A Prefeitura de Guaratuba estreou nesta sexta-feira (8), o Transporte Público Coletivo Rural gratuito para diversas localidades rurais do município.

Na tarde de quinta-feira (7), foi feita entrega de carteirinhas: aproximadamente 250 para as localidades atendidas pela Subprefeitura Regional do Cubatão e 100 para moradores atendidos pela Subprefeitura do Coroados.

O subprefeito regional do Cubatão, Paulo Pinna, juntamente com sua equipe, realizou a entrega das primeiras carteirinhas na região Limeira, local onde estava o ônibus de linha que fez a primeira viagem da área rural para o Centro. O veículo comporta 37 passageiros sentados e 35 em pé, e funcionará de segunda a sexta-feira.

O ônibus sairá duas vezes por semana da Limeira passando por Cubatão até o Centro de Guaratuba. E também duas vezes por semana saindo das comunidades do Riozinho, Descoberto, Estaleiro, Empanturrado e Rio do Cedro.

Para utilizar o transporte público, é necessário que o morador realize o cadastro na Subprefeitura que atende sua região.

Mais informações:

Subprefeitura Regional do Coroados

Telefone: 3472-8567

Endereço: Avenida Minas Gerais n°780

Subprefeitura Regional do Cubatão

Telefone: 3472-8726

Endereço: Estrada Geral do Cubatão km 26

Confira os horários: