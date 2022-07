Universidade da Terceira Idade tem novo espaço em Pontal

Nesta quinta-feira (8), aconteceu aula magna e apresentação do novo espaço físico da Unati (Universidade Aberta para a Terceira Idade) Litoral, em Pontal do Paraná.

A partir desta data, os encontros se darão na Escola Municipal Josefa Maria Crisanto, no balneário Barrancos.

A Unati é um projeto do Campus Paranaguá da Unespar (Universidade Estadual do Paraná e tem por objetivo promover a inserção social e a melhoria da qualidade de vida de idosos. São realizados cursos e diversas atividades culturais e de lazer.

A Unati Litoral atende aproximadamente 30 idosos de Pontal do Paraná e os encontros acontecem às quartas e quintas-feiras, das 14h às 17h, com atividades pedagógicas.

Para participar, basta comparecer nos encontros. A Unespar Campus de Paranaguá conta com 2 Unatis em funcionamento, a Unati de Paranaguá que teve início em 1999 e a Unati Litoral de Pontal do Paraná, que teve início em 2017.

O ministrante da aula magna foi o representante da Seti (Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior) do Paraná no Conselho Estadual dos Direitos do Idoso, José Maia, sobre o tema: “A pessoa idosa do Paraná e o seu protagonismo transformador: a chave da universidade aberta”.

Durante a tarde, teve a apresentação do Grupo de Vozes e Grupo de Dança da Unati Paranaguá.

O evento contou com a presença da reitora da Unespar, Salete Machado Sirino, a vice-prefeita Patrícia Millo Marcomini, a diretora de Projetos da Provopar (Programa do Voluntariado Paranaense) de Pontal, Cida Gimenes, a procuradora-geral do Município, Verginia Pedroso, a secretária municipal de Educação, Renata Marinho, a presidente da Câmara Municipal de Pontal, vereadora Nega Borges, e o vereador Dega.

Fotos e informações da Prefeitura de Pontal do Paraná