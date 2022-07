Terceira etapa do Paranaense de Surf vai acontecer em Matinhos

Matinhos recebe no próximo final de semana (dias 16 e 17) a terceira etapa do Circuito Paranaense de Surf Amador. A competição faz parte dos Jogos de Aventura e Natureza e também conta pontos para ranking paranaense.

Haverá disputa nas categorias Sub12, Sub14, Sub14 Feminino, Sub16, Sub16 Feminino, Sub18, Universitário, Curitiba, Master, GrandMaster, Open e Open Feminino. Além de troféus e kits, serão entregues 12 pranchas do shaper Felipe Correa para os campeões do Circuito.

O Governo do Estado irá disponibilizar alojamento para os participantes das outras cidades, bem como alimentação na sexta à noite, sábado e domingo.

O evento conta com o apoio da Prefeitura de Matinhos, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (41) 9 9829-5160, com Renato Trogue.

Com informações da Federação Paranaense de Surf e Departamento de Comunicação da Prefeitura de Matinhos