Espetáculo Tenda Circo se apresenta na Festa do Divino de Guaratuba

Estreia na Festa do Divino, em Guaratuba, a nova turnê do projeto Tenda Circo no Litoral, com show de mágica, malabares, equilibrista e outras apresentações circenses.

Realizado pela Agência Canal, Governo do Paraná, Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania, através da Lei de Incentivo à Cultura e patrocínio da Copel.

Com duração de cerca de 60 minutos, as apresentações serão realizadas de 10 a 17 de julho em Guaratuba, Pontal do Paraná e Guaraqueçaba.

Os espetáculos são gratuitos e para participar basta chegar ao local no horário marcado.

Confira as datas e locais: