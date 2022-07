Demora de 4 horas e falhas no ferry boat marcam início das férias

A demora para a travessia da baía de Guaratuba chegou a 4 horas na noite deste sábado (9), relataram usuários.

O primeiro final de semana de férias escolares foi ensolarado e contou com diversos eventos, como a Festa do Divino. Também teve Jogos Abertos e Jogos de Aventura e Natureza em Guaratuba e Matinhos.

Além do movimento intenso, a empresa que faz o transporte, a Internacional Marítima, continua tendo problemas na operação das embarcações.

Mas os problemas começaram antes do final de semana. Na semana passada, estreou um ferry boat totalmente reformado, mas que acabou causando ainda mais transtornos. Uma proteção implantada acabou travando e impedindo a lotação completa do ferry Guaraguaçu.

Operando desde o dia 9 de fevereiro com um contrato emergência de seis meses e mais recursos do Estado para as reformas, a empresa ainda não resolveu os problemas na travessia.

Com o contrato perto de vencer, o governo sequer lançou o edital de licitação para escolher a nova concessionária do serviço.