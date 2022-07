Homem é morto com uma facada em Guaratuba

Leonel Cordeiro Rodrigues, de 48 anos, foi morto com uma facada no peito, na tarde deste sábado (9), no bairro Mirim, em Guaratuba.

O autor confesso do crime é José Luís Gonçalves. Ele contou à Polícia Militar que matou Leonel porque ele teria mexido com sua esposa. Ele foi atrás do conhecido e o atingiu com uma pequena faca.

O crime aconteceu por volta das 16h15, na avenida Rocha Pombo. José Gonçalves foi preso escondido embaixo de cobertores em uma casa no mesmo bairro e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil.