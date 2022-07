Sesc realiza concurso de desenhos dos pontos turísticos do Paraná

Estudantes, trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e população de qualquer idade e cidade paranaense podem participar. Prêmio é hospedagem no Sesc Caiobá.

Acontece até o dia 8 de agosto as inscrições para a seleção de desenhos originais, feitos à mão, sobre qualquer ponto turístico do Paraná. Trata-se do projeto Entre Caminhos do Paraná, promovido pelo Sesc PR. O prazo foi prorrogado.

O objetivo da seleção é valorizar os pontos turísticos do estado, conhecer e divulgar a história e a cultura paranaenses e produzir uma coletânea com 90 desenhos escolhidos.

A participação será dividida em categorias: Estudantes (alunos matriculados nos projetos de Educação do Sesc PR); Trabalhadores do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e, Público em Geral. De cada categoria serão selecionadas 30 ilustrações. Não há restrição de idade para participar.

Os organizadores do projeto lembram que recentemente o Ministério do Turismo divulgou o novo Mapa do Turismo Brasileiro. Neste documento consta que o Paraná conta com 210 cidades e 15 regiões turísticas cadastradas e reconhecidas.

Os autores dos trabalhos selecionados, além de integrar a coletânea, também receberão troféus de participação e um exemplar do compilado das obras.

Os cinco primeiros lugares em cada categoria serão premiados com hospedagem de um fim de semana no Hotel Sesc Caiobá, com direito a um acompanhante, e as despesas de deslocamento da cidade do premiado a Curitiba e, depois, a Matinhos serão custeadas pelo Sesc PR.

Para acesso ao edital clique AQUI.

Seleção de Desenhos Entre Caminhos do Paraná

Inscrições até 8 de agosto de 2022

Divulgação dos resultados: 10 de outubro de 2022

Entrega da premiação: 4 de novembro de 2022