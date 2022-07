Pontal recebe Campeonato Paranaense de Motocross

Neste próximo final de semana, Pontal do Paraná sediará uma etapa do Campeonato Paranaense de Motocross. A entrada é gratuita e as inscrições para a prova também.

O evento está incluído no calendário dos Jogos de Aventura e Natureza do Governo do Estado.

No sábado (16) haverá treinos durante o dia todo. As provas acontecem no domingo (17), também o dia todo.

A pista de motocross do município foi montada no antigo alojamento da Techint, no Balneário Pontal do Sul.

As inscrições devem ser feitas no site www.fprm.com.br