Como identificar crises em crianças com autismo?

Para lidar com uma crise da melhor maneira, é preciso que a família entenda o comportamento e crie estratégias preventivas para evitá-las. Saiba o que fazer em momentos de crise

Foto: Divulgação

As crises são comuns em crianças com autismo e, muitas vezes, podem ser confundidas com birras. Porém, existe uma grande diferença entre elas, as birras costumam ser intencionais, é uma ideia fixada ou teimosia, que são direcionadas a um objetivo.

Já as crises são geradas por uma situação que faz com que a pessoa revele reações emocionalmente diferentes, é uma maneira de externalizar um sentimento. Essas crises são chamadas de “meltdown”.

Em inglês, “meltdown” significa derretimento, que explica o que acontece durante uma crise em crianças com autismo, durante o colapso ocorre esse “derretimento” da capacidade de autorregulação e autogerenciamento.



Quais os sinais de uma crise em crianças com autismo?

As crises ocorrem por conta da dificuldade que pessoas do espectro autista têm em lidar com muitas informações e sensações de uma só vez. Para evitá-las é preciso estar atento ao comportamento da criança para entender os sinais durante uma crise de desregulação.

Alguns dos sinais são:

Gritos;

Choros;

Enjoos;

Mal estar;

Tremores;

Xingamentos;

Jogar objetos no ar;

Apresentar comportamentos que podem ferir a si mesmo ou outra pessoa.

É importante lembrar que as crises podem acontecer também com adolescentes e adultos do espectro autista.



Como ajudar durante uma crise?

O apoio e entendimento da família, ou cuidador, durante uma crise de desregulação em crianças com autismo, é essencial. Além de conhecer bem o comportamento, criar estratégias preventivas e estar preparado para evitá-las.

Conheça algumas estratégias que podem ajudar:

Redirecionamento e distração: ao identificar uma crise, distraia a criança para evitar que as emoções aumentem;

Mude o ambiente levando a pessoa para um lugar calmo;

Crie uma rotina regular com consistência;

Monte estratégias para autorregular: por exemplo, criar um ritual calmante, como soprar bolhas;

Ofereça sugestões: ao invés de negar algo, dê outras opções;

Use recursos visuais: como imagens, ícones e palavras;

Controle as sensibilidades sensoriais: algumas crianças com autismo possuem falta de sensibilidade aos estímulos ambientais, e outras podem ser extremamente sensíveis a estímulos como ruídos, luzes fortes, temperatura, sabores e texturas.

Além dessas ações, durante uma crise, para que a situação não se agrave, é importante não elevar o tom de voz, pensar antes de agir e tentar manter a calma.