Gestação: quais e quando devo tomar vacinas?

A gestação é um momento delicado em que a gestante precisa se atentar ao calendário vacinal para se manter imunizada e também proteger seu bebê

Foto: Divulgação)

A rotina de uma grávida não inclui apenas as consultas de rotina e realização de exames. Durante a gestação é obrigatório seguir o calendário nacional de vacinação.

É possível, também, que outras vacinas sejam indicadas em situações especiais, além daquelas que pertencem às campanhas de imunização, como no caso do Covid-19.

Mas você que está grávida, sabe quais são as vacinas e quando é preciso tomar cada uma? Para lhe ajudar, separamos as orientações mais importantes sobre o tema. Por isso, continue a leitura a seguir.

Orientações básicas sobre as vacina gestante

Antes de falarmos sobre o calendário recomendado pela Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), ressaltamos que as vacinas que serão aplicadas na gestante dependem de alguns fatores. São eles: o histórico vacinal anterior à gestação, se a mulher exerce alguma ocupação de risco e a situação epidemiológica da região onde vive.

Mas o calendário indica quatro vacinas durante a gestação:

Hepatite B: ela pode ser aplicada em qualquer idade gestacional e junto de outras vacinas. É necessário iniciar ou completar três doses, com a segunda dose dada um mês após a primeira e, a terceira, seis meses após a primeira;

Tríplice bacteriana (dTpa): é preciso tomar uma dose após a 20ª semana e a cada nova gestação, um reforço. Essa vacina protege contra difteria, tétano e coqueluche;

Dupla adulto (dT): também protege contra a difteria e o tétano, sendo preciso iniciar ou completar duas doses, com intervalo de dois meses entre elas, a partir da 20ª semana de gestação;

Influenza: deve ser tomada em dose única em qualquer idade gestacional e pode ser administrada na mesma ocasião de outras vacinas. É indicado tomar o reforço a cada nova gestação, pois protege contra a gripe causada pelo vírus Influenza A e suas possíveis complicações.

Outras vacinas indicadas

Vale destacar, também, as outras vacinas que são indicadas em situações especiais, como a hepatite A; hepatite A e B, versão combinada (a qual pode substituir a vacinação isolada das hepatites A e B); febre amarela; pneumocócicas (vacina pneumocócica 23-valente e varicela), meningocócica conjugada ACWY ou, caso não esteja disponível na época, meningocócicas conjugadas C.

Além disso, a vacina contra a Covid- 19 é primordial para as gestantes, pois elas são consideradas um grupo de risco para doenças respiratórias. Até o momento, estão aprovadas as seguintes vacinas contra a doença no Brasil: AstraZeneca; CoronaVac; Janssen/Johnson e Pfizer/BioNTech.