Como funcionam apostas esportivas no Brasil?

Confira abaixo tudo o que você precisa saber para realizar apostas online e evitar prejuízos

Foto: Divulgação

Atualmente, um novo tipo de aposta vem fazendo muito sucesso na internet, as apostas esportivas. A “modalidade” já existe a muito tempo, porém agora é possível participar de qualquer lugar, até mesmo do sofá da sua sala.



Por isso, nessa matéria vamos entender alguns detalhes sobre o funcionamento e como você pode ganhar ou perder dinheiro com apostas online. Confira abaixo.



O que são apostas esportivas?



A aposta esportiva nada mais é do que o próprio nome indica, um indivíduo dispõe de uma quantidade em um evento esportivo específico, ganhando um lucro sobre esse valor caso o evento aconteça ou perdendo a quantia apostada caso não ocorra.

Com o avanço da internet e a possibilidade de acompanhar partidas de esportes acontecendo naquele instante, surgiram as casas de apostas, onde é possível que as apostas aconteçam de forma rápida e prática, desde resultados de jogos, até eventos como quantidade de gols ou faltas.



No que posso apostar?



As opções de evento e esporte vão depender da casa de apostas, mas no geral, você terá diversos esportes e poderá apostar em qualquer evento daquele esporte, por exemplo no caso do futebol, é possível apostar, em faltas, escanteios, chutes ao gol ou até mesmo na possibilidade de um empate.



Quanto posso ganhar em uma aposta?



O lucro caso o evento se concretize é variável dependendo da possibilidade para que ele aconteça.Na maioria das vezes, quanto mais óbvio for o resultado, menor será o lucro sobre aquela aposta. Por isso, é importante ficar atento aos valores de possível lucro e analisar se vale a pena correr o risco, pois caso o evento não ocorra, você perderá o valor integral da aposta.



Como funcionam as apostas?



Existem muitos usuários dessas plataformas que defendem a ideia de apostas conscientes. Não se deve levar pela emoção e sim pela análise criteriosa das possibilidades daquele evento ocorrer, como a situação do time naquele dia, quais jogadores foram escalados ou até mesmo nos resultados anteriores do confronto entre os times em questão.



Esse cenário pode parecer confuso no início, mas qualquer um pode aprender a apostar com facilidade, basta estar cadastrado numa casa de aposta e depositar a quantia para iniciar as suas apostas.



Vale lembrar que por mais atrativo e prazeroso que seja, as apostas podem levar ao vício e a prejuízos muito altos. É essencial ter consciência dos riscos presentes e autocontrole para saber quando é a hora de parar de apostar.