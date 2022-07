Litoral tem 6 mortes por covid confirmadas na última semana

Informe da Secretaria de Estado da Saúde revela que o Litoral teve 6 mortes por covid-19 na Semana Epidemiológica, encerrada no sábado (9): 2 moradores de Guaratuba, 2 de Pontal do Paraná, 1 de Paranaguá e 1 de Matinhos.

Já houve 1.251 mortes provocadas pelo novo coronavírus na região, desde o início da pandemia.

São 417,2 mortes para cada 100 mil habitantes, o que coloca a 1ª Regional de Saúde, que abrange os sete municípios litorâneos, no 5º lugar em mortalidade entre as 22 regionais do estado.

Na semana, houve 883 novos casos: 238 em Paranaguá, 198 em Pontal do Paraná, 141 em Guaratuba, 134 em Matinhos, 82 em Morretes, 81 em Antonina e 9 em Guaraqueçaba.

A 1ª Regional soma 73.409 casos confirmados da doença – com 24.484 / 100 mil – e está em 14º no ranking da incidência.