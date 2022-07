Idoso morre atropelado na rodovia Alexandra-Matinhos

Valdi Vernick, de 83 anos, morreu atropelado no começo da noite desta segunda-feira (11), no KM 2, da rodovia PR-508 (Alexandra-Matinhos), na altura da Colônia Visconde de Nácar, zona rural de Paranaguá.

Morador na localidade, sargento da Polícia Militar aposentado, ele tinha descido de um ônibus e tentava atravessar a estrada quando foi atingido por um VW Santana, cor prata, que seguia no sentido BR-277.

O motorista do veículo sofreu ferimentos moderados e foi atendido no local por socorristas do Samu. O homem foi encaminhado para a emergência do Hospital Regional. Passageiros que estavam no carro, não ficaram feridos.

Equipes da Polícia Rodoviária Estadual, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil estiveram no local e registraram a ocorrência.

O corpo de Valdi Vernick foi periciado pela Criminalística e encaminhado para a sede do IML – Instituto Médico Legal, onde vai passar por exames complementares.

Acidentes frequentes

A região onde o atropelamento aconteceu não tem acostamento e nem iluminação, apenas um refúgio que é usado como ponto de parada para veículos que desembarcam moradores da localidade.

O trecho que compreende a zona rural de Paranaguá e parte da cidade de Matinhos é constantemente marcado por acidentes graves e atropelamentos com mortes.

Fonte: Rádio Ilha do Mel FM