Empréstimo CNPJ MEI: saiba como solicitar 

Iniciar um negócio e fazê-lo crescer é uma tarefa que exige muito esforço, dedicação e até mesmo recursos financeiros do empreendedor. Por esse motivo, muitas pessoas que têm o sonho de empreender, acabam desistindo ou adiando seus planos. A boa notícia é que existem soluções criadas exclusivamente para ajudar o empreendedor nessa caminhada. Uma delas é o empréstimo CNPJ MEI.

O Microempreendedor Individual (MEI) foi criado em 2008 com o objetivo de formalizar pequenos negócios e facilitar o empreendedorismo.

Porém, muitos MEIs não conhecem as linhas de crédito e acabam solicitando empréstimos no CPF quando precisam de capital para suas empresas. Misturar as finanças pessoais com as da empresa pode trazer sérios problemas para o empreendedor.

Por isso, no texto de hoje, vamos explicar um pouco sobre o empréstimo CNPJ MEI e te mostrar como essa pode ser uma opção muito mais vantajosa para investir no seu negócio. Confira!

Como funciona o empréstimo CNPJ MEI?

O empréstimo CNPJ MEI é uma linha de crédito destinada para microempreendedores individuais que possuem CNPJ com condições diferenciadas, como juros reduzidos e prazo de pagamento estendido. Porém, não se esqueça que o MEI é uma Pessoa Física que tem CNPJ. Embora pareça estranho, é necessário entender que o MEI não é uma Pessoa Jurídica ou uma empresa como as outras.

Por esse motivo, o MEI tem benefícios exclusivos, como a isenção de alguns impostos, a redução de outros e a facilidade na contratação de crédito. Além disso, algumas instituições financeiras oferecem o crédito em troca de uma garantia, como é o caso do empréstimo home equity. Assim, elas podem cobrar juros ainda mais baixos para o MEI.

Para conseguir esse tipo de crédito, é necessário comprovar sua capacidade de pagamento, como acontece em outras modalidades. Algumas linhas exigem comprovação da finalidade do uso do dinheiro, mas escolhendo empréstimo com garantia de imóvel, por exemplo, você não é obrigado a informar essa questão.

Diversas instituições financeiras oferecem esse tipo de crédito, por isso é essencial que o empreendedor faça muitas pesquisas para descobrir a que oferece condições que se encaixem em seu planejamento financeiro.

Tipos de empréstimo CNPJ MEI

Além de fazer pesquisas entre as diferentes instituições financeiras para escolher aquela que oferece as melhores condições, também é necessário conhecer e comparar os diferentes tipos de empréstimo CNPJ MEI. Abaixo, trazemos as principais linhas de crédito fornecidas pelas instituições financeiras. Confira:

Empréstimo para Capital de Giro MEI

O crédito para capital de giro é um dos mais tradicionais concedidos a empreendedores. O valor emprestado é usado para alavancar os negócios. Normalmente, não há necessidade de oferecer garantias para conseguir esse tipo de empréstimo, mas é necessário passar por uma análise de crédito, que pode limitar o acesso do MEI a esses recursos.

Linhas de Microcrédito

Esse tipo de crédito é voltado a pequenos empreendedores que querem ampliar o próprio negócio, comprar equipamentos ou suprir as necessidades de seu negócio. É destinado a empresas com faturamento com limite definido e pode ser solicitado por Pessoas Físicas que querem abrir a própria empresa.

Empréstimo CNPJ MEI por home equity

O empréstimo CNPJ MEI por home equity funciona assim: o empreendedor coloca um imóvel como garantia para o pagamento das parcelas do empréstimo. Você pode continuar usando seu imóvel normalmente, já que ele serve apenas como uma segurança para a instituição financeira. Com isso, ela pode reduzir as taxas de juros e oferecer as melhores condições para o MEI.

Na CashMe, por exemplo, o empreendedor consegue crédito a partir de R$ 50 mil com as menores taxas de juros e tem um grande prazo para fazer o pagamento das parcelas. Tudo isso em um processo totalmente online e com toda a segurança!

Empréstimo CNPJ MEI: como solicitar?

Cada instituição financeira tem suas próprias regras para analisar a concessão de crédito. Apesar disso, normalmente as exigências e lista de documentos solicitados são muito parecidos. Confira os documentos que são exigidos normalmente:

RG;

CPF;

Comprovante de residência;

CNPJ

Certidão de existência da empresa;

Dados da conta bancária;

Comprovante de endereço do estabelecimento comercial;

Plano de negócio;

Extrato bancário referente aos últimos 3 meses;

Documento de fluxo de caixa;

Declaração de Imposto de Renda.

Além desses documentos, é necessário seguir este passo a passo para solicitar o crédito:

Simulação de crédito – Os sites das instituições financeiras costumam ter simuladores para que o cliente possa conhecer as condições que elas oferecem para o valor solicitado.

Solicitação de empréstimo – Após fazer a simulação, você deve solicitar o empréstimo enviando seus dados online ou presencialmente em uma agência, caso a instituição possua;

Envio de documentação – Após a solicitação, o empreendedor receberá uma lista com todos os documentos que precisa enviar para continuar com o processo. O envio pode ser feito online ou presencialmente;

Análise de crédito – Mesmo para empréstimo CNPJ MEI, é necessário passar por avaliação de crédito.

Assinatura do contrato – Quando seu crédito for aprovado, basta assinar o contrato e esperar o dinheiro cair em sua conta!

Conclusão

O empréstimo CNPJ MEI é ideal para o microempreendedor que quer investir em seu negócio, seja na reforma do seu espaço, na compra de novos equipamentos ou mesmo investir em seu capital de giro.

Na CashMe, oferecemos a opção de crédito mais vantajosa para o pequeno e médio empreendedor: o home equity. Mas você já ouviu falar sobre ele? Sabia que sua taxa de juros é a mais baixa do mercado?

É isso mesmo! Mas não se preocupe. Se você ficou curioso para saber mais, faça uma simulação online e garanta agora mesmo vantagens exclusivas e quem cabem no seu bolso.

Com esse conteúdo você conseguiu entender um pouco mais sobre como funciona o empréstimo CNPJ MEI? Deixe sua opinião sobre essa modalidade nos comentários!