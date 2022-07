Sol e praia cheia marcaram Paranaense de Bodyboarding em Guaratuba

Francis Aoto (Foto: LH Dub)

As ondas da Praia Brava de Guaratuba, no balneário Brejatuba, proporcionaram dois dias de muitas performances para os melhores atletas do bodyboarding do Paraná. Sol, praia cheia marcaram a 1ª etapa do Paranaense de Bodyboarding 2022 que aconteceu no último fim de semana (9 e 10 de julho).

Os atletas que mais se destacaram no evento, além da exibição dos campeões da Open, Cesar Brito e Isabelli Nunes, foram o veterano Márcio França, que fez o primeiro high score do evento e foi vencedor da categoria Master, e Roger Fusculin, campeão da categoria Sub-18 que venceu de virada nos momentos finais da competição.

Para Saul Ribeiro, diretor técnico da Federação Paranaense de Bodyboarding e da Confederação Brasileira de Bodyboarding, a grande sensação foi Mayra Gonçalves que com apenas 13 anos venceu com maestria a categoria iniciante feminina, revelando a chegada de uma nova geração das meninas.

Não se pode deixar de ressaltar o privilégio da presença de atletas renomados como Francis Aoto e Cesar Brito, que vêm representando o estado do Paraná em competições nacionais e internacionais, todos os atletas locais de Guaratuba, além dos que vieram de Pontal do Paraná, Matinhos, Paranaguá e de Santa Catarina.

“Essa etapa do Paranaense de Bodyboarding e Jogos de Aventura e Natureza foi espetacular. Contou com estrutura impecável e atraiu atletas de Santa Catarina e do litoral do Paraná”, comentou Rafael Guimarães, organizador do evento através do Instituto Guaramar.

Além dos patrocinadores, o evento contou com apoio da Paraná Esporte e da Prefeitura de Guaratuba,

A FPB já está preparando a próxima etapa do Circuito Paranaense, que será em Pontal do Paraná, e pretende fechar o ano com duas etapas do Circuito Sul Brasileiro em dezembro para abrir o verão 2022/2023”, conta Andrio Costa.

Roger Fusculin (Foto: LH Dub)

Confira os resultado da etapa 1ª etapa do Paranaense de Bodyboarding 2022

Open Masculino

1° Cesar Brito

2° Paulo Henrique

3° Lucas Alves

4° Marlon Camargo

Open Feminino

1° Isabelli Nunes

2° Vanessa Pavlak

3° Francis Aoto

4° Heloísa Brunatto

Master Masculino

1° Márcio França

2° Alex Antun

3° Josiel de Melo

4° Rodrigo da Rocha

Master Feminino

1° Fernanda Cruz

2° Vanessa Pavlak

3° Heloísa Brunatto

4° Nataly Rosa

Iniciantes Masculino

1° Juliano Correa

2° Gabriel Lima

3° André Arcanjo

4° Miguel Theodoro

Iniciantes Feminino

1° Mayra Gonçalves

2° Fernanda Cruz

3° Alexandra Santos

4° Nataly Rosa

Sub-18

1° Roger Fusculin

2° Cesar Brito

3° Miguel da Rocha

4° Juliano Correa

Dropknee

1° Jean Gonçalves

2° Sanderson Trevisan

3° Rodrigo Ferreira

4° Rodrigo Cascão

Isabelli Nunes (Foto: LH Dub)